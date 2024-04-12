Блискучий чи тьмяний: який бік фольги краще використовувати для пакування продуктів

Усім відомо, що фольга має тьмяний та блискучий бік. Дієтологиня Іпсіта Чакраборті дала роз’яснення: як бік фольги впливає на якість страв при запіканні, пакуванні та зберіганні продуктів харчування. Розповідаємо, чи впливають сторони фольги на якість страв, посилаючись на indianexpress.com.

Як алюмінієва фольга впливає на якість та смак приготованих страв

Дієтологиня пояснила, що жодної різниці немає, яким боком фольги загортати страви під час запікання чи зберігання. Тому це не впливає на смак та якість продуктів харчування чи безпеку та здоров’я людей.

У дописі зазначається, що використання тьмяного чи блискучого боків фольги аж ніяк не вплине на смак продуктів, більшою мірою на це впливає склад страви та метод її приготування.

За словами дієтологині, проблема для здоров’я та безпеки може виникнути лише в тому випадку, якщо алюмінієва фольга потрапить в організм людини. Однак такі ризики досить мінімальні, тому фольга є безпечною для використання в побуті.

Як ще застосовують алюмінієву фольгу: про це мало хто знає

Від ГРВІ. Щоб швидше позбутися застуди, можна зробити компрес із фольги. Для цього варто взяти 5 листків алюмінієвої фольги й обгорнути свої стопи. Компрес необхідно тримати пів години, зробити перерву на 2 години і ще потримати 30 хвилин. Таку процедуру варто робити два вечора поспіль, результат буде вже на третій день.

Щоб швидше позбутися застуди, можна зробити компрес із фольги. Для цього варто взяти 5 листків алюмінієвої фольги й обгорнути свої стопи. Компрес необхідно тримати пів години, зробити перерву на 2 години і ще потримати 30 хвилин. Таку процедуру варто робити два вечора поспіль, результат буде вже на третій день. Знімає біль у суглобах. Щоб зняти біль у суглобах, треба обгорнути потрібну зону фольгою на ніч і добре зафіксувати бинтом. Таке лікування рекомендують проводити кілька днів.

Щоб зняти біль у суглобах, треба обгорнути потрібну зону фольгою на ніч і добре зафіксувати бинтом. Таке лікування рекомендують проводити кілька днів. Від утоми. Охолоджена алюмінієва фольга допоможе зняти больові відчуття з усього тіла. Треба покласти фольгу на годину в морозилку, а потім прикласти до обличчя. Через кілька хвилин можна відчути полегшення та покращення загального самопочуття.

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