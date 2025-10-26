Боб, сесон, каскад та асиметрія: найкращі стрижки для жінок за 60, що омолоджують

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 60 / © Mixnews

З віком наше волосся втрачає густоту, еластичність і блиск, тому потребує більшої уваги та правильного вибору форми. Правильно підібрана стрижка може візуально омолодити обличчя, підкреслити риси та надати образу витонченості. Експерти радять не боятися коротких чи середніх варіантів — вони легкі в догляді, не потребують постійного салонного втручання і дозволяють мати стильний вигляд щодня.

Боб і боб-каре

Ці стрижки залишаються фаворитом жінок будь-якого віку. Завдяки градуйованій формі на потилиці та трохи подовженим пасмам спереду, волосся має об’ємний і живий вигляд. Вони відкривають шию, додають елегантності й витонченості. Добре підходять для прямого або злегка хвилястого волосся. Щоб зачіска тримала форму, достатньо підсушити волосся феном і надати об’єму біля коренів щіткою. Боб чудово поєднується з класичним стилем одягу, стриманими аксесуарами та природним макіяжем.

Сесон

Сесон легко впізнати за плавною дугою, коли чубчик переходить у скроневі пасма, обрамляючи обличчя. Результат — м’який, витончений силует, який ідеально пасує овальним або видовженим обличчям. Ця стрижка підкреслює очі та вилиці, додає волоссю густоти, має акуратний вигляд навіть без складного укладання. Єдине, що важливо — це робити сесон у досвідченого майстра, адже ця форма потребує точних професійних рухів.

Каскад

Каскадна стрижка створює рух і динаміку завдяки пасмам різної довжини. Верхні шари додають об’єму, а нижні формують плавний контур обличчя. Каскад ідеально підходить для тих, хто хоче зробити волосся слухняним, додати об’єму біля коренів, освіжити образ без радикальних змін. Для укладання достатньо фена й легкого спрею для текстури, все інше зробить сама форма.

Асиметрія

Асиметричні зачіски додають характеру й молодої енергії. Це може бути чубчик, подовжений з одного боку, різна довжина пасм чи зміщений проділ. Такі стрижки роблять образ сучасним, візуально коригують овал обличчя, додають об’єму тонкому волоссю. Головне, підтримувати чіткість ліній і регулярно оновлювати форму, щоб вона не втрачала свою текстуру.