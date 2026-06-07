Новий препарат із бактерій показав ефективність проти C. difficile / © pexels.com

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Новий набір кишкових бактерій може допомогти лікарям відмовитися від методу лікування, якого бояться пацієнти

Про це йдеться в журналі Nature Medicine.

Трансплантація фекальної мікробіоти (FMT) ефективно допомагає пацієнтам, у яких кишкові інфекції постійно повертаються після того, як антибіотики перестають діяти.

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Процедура передбачає пересадку калу від здорового донора в товсту кишку пацієнта, де мікроорганізми відновлюють здоровий кишковий мікробіом.

Для багатьох пацієнтів уже сам опис процедури є причиною вагань.

Тому дослідники поставили запитання: чи може замість донорського матеріалу спрацювати точний набір бактерій, вирощених у лабораторії?

Вони провели перше пряме порівняння: лабораторно створеної бактеріальної суміші проти трансплантату з того ж самого донорського матеріалу.

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Повернення інфекції

Збудником є бактерія Clostridioides difficile (скорочено C. diff). У нормі вона може перебувати в кишківнику, не завдаючи шкоди, оскільки контроль над нею утримує інша мікрофлора.

Але після курсу антибіотиків цей баланс руйнується, і C. diff починає активно розмножуватися. Це призводить до спазмів, гарячки та важкої діареї.

Стандартне лікування — повторні курси антибіотиків, які інколи дають тимчасовий ефект, але інфекція часто повертається.

У частини пацієнтів вона рецидивує знову і знову, стаючи щоразу складнішою для лікування.

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Саме тому лікарі застосовують трансплантацію мікробіоти: кал від перевіреного здорового донора вводять у кишківник пацієнта, відновлюючи втрачений мікробіом. У випадках рецидивів це часто працює тоді, коли антибіотики безсилі.

Проблеми донорського матеріалу

Попри ефективність, фекальна трансплантація має обмеження. Кожен донор має унікальний набір мікроорганізмів, тому кожна «партія» відрізняється.

Також складно забезпечити масштабне виробництво: потрібні ретельно перевірені донори, а банки донорського матеріалу важко масштабувати.

Є й ризики безпеки — навіть після скринінгу невелика ймовірність передачі небажаних організмів залишається.

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Ці проблеми підштовхнули науковців до ідеї більш контрольованої альтернативи — використання визначеного набору корисних бактерій замість цілого калу.

Такі бактерії можна вирощувати в лабораторії та стандартизувати, однак це виявилося складним завданням.

Створення бактеріальної суміші

Команда Іканської медичної школи Маунт-Синай працювала над практичним рішенням.

Доктор Джеремайя Дж. Фейт вивчає роль кишкових бактерій у здоров’ї людини та очолив розробку недорогого способу виробництва бактеріальних препаратів.

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«Терапії на основі мікробіому мають величезний потенціал, але виробничі складнощі гальмують їхнє широке впровадження», — зазначив Фейт.

Його команда створила перший продукт під назвою MTC01 — суміш із 15 штамів бактерій одного здорового донора, вирощених у лабораторії.

Виробництво здійснювалося в спеціальній безкисневій камері, адаптованій під стандарти фармвиробництва.

Порівняння методів

Щоб перевірити ефективність, дослідники провели невелике клінічне дослідження у пацієнтів із рецидивною інфекцією C. diff.

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Оскільки штами походили з того ж донора, що й матеріал для трансплантації, їх можна було напряму порівняти. Із 20 пацієнтів 18 відповідали критеріям участі.

Клінічну частину дослідження очолив доктор Арі Грінспан із Маунт-Синай.

«Наша мета — перейти від трансплантації калу до більш точних і відтворюваних методів», — сказав він.

Пацієнти отримували або трансплантацію, або лабораторну суміш у низькій чи високій дозі під час колоноскопії. Серйозних проблем із безпекою не виявили; легкі побічні ефекти були рівномірно розподілені між групами.

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Через вісім тижнів інфекція не повернулася у 7 із 9 пацієнтів, які отримували лабораторну суміш, і у 8 із 9 пацієнтів після трансплантації.

Закріплення бактерій у кишківнику

Найважливіший результат стосувався того, чи приживаються бактерії в організмі.

Через кілька тижнів після лікування донорські штами все ще були присутні в кишківнику пацієнтів і успішно закріпилися — цей процес називають енґрафтментом (engraftment).

Це перше пряме порівняння показало, що лабораторно вирощені бактерії здатні приживатися так само ефективно, як і мікрофлора з донорського калу.

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Генетичний аналіз підтвердив стійке збереження бактерій у пацієнтів.

Більша доза суміші краще закріплювалася, що свідчить про дозозалежний ефект.

У дослідженні пацієнтам вводили препарат під час колоноскопії, але команда вже розробила форму у вигляді капсули, яку можна буде ковтати.

Це дозволить уникнути інвазивної процедури в майбутніх дослідженнях.

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Результати дослідження, опублікованого в журналі Nature Medicine, показують, що стандартизований набір бактерій може бути не гіршим за донорський кал за безпекою, ефективністю та здатністю заселяти кишківник.

Це відкриває шлях до більш контрольованих, масштабованих і доступних методів лікування для пацієнтів із рецидивними інфекціями.

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