Бордоська суміш для першої обробки саду: як правильно розчинити та оприскувати дерева у березні

Бордоська суміш

Перша весняна обробка саду, яку часто називають «блакитним обприскуванням», — це фундаментальний етап догляду за плодовими деревами. Саме зараз, поки бруньки ще перебувають у стані спокою, у корі, тріщинах та під лусочками зимують спори грибків і личинки шкідників. Якщо не знищити їх на початку березня, влітку доведеться боротися з наслідками хвороб, які значно знижують урожайність.

Коли починати обробку дерев: терміни та умови

Головне правило успішної процедури — встигнути до пробудження рослин. Обробку проводять виключно по «сплячій бруньці». Якщо ви помітили, що брунька вже почала розкриватися (фаза «зеленого конуса»), використовувати концентрований 3% розчин не можна, оскільки він спалить молоде листя. У такому разі застосовують лише щадний 1% розчин.

Для роботи слід обрати день зі стабільною температурою повітря +4°C…+6°C. Важливо, щоб погода була сухою та безвітряною, а після завершення обприскування принаймні 4–6 годин не було опадам, інакше засіб просто змиється дощем.

Як правильно приготувати 3% розчин бордоської суміші

Для того щоб приготувати якісну бордоську суміш, яка не лише захистить сад від хвороб, а й не зіпсує ваш обприскувач, необхідно дотримуватися технології змішування компонентів.

Для отримання 10 літрів 3% робочого розчину вам знадобляться2 окремі пластикові або скляні місткості об’ємом не менше 6–10 літрів кожна. Використання металевого посуду категорично заборонено, оскільки мідний купорос вступає в реакцію з металом, що призводить до втрати властивостей препарату.

У першій посудині необхідно розчинити 300 грамів мідного купоросу. Оскільки кристали міді погано розчиняються в холодній воді, спочатку залийте їх 2 літрами гарячої води з температурою не вище 50°с. Після повного розчинення кристалів додайте холодну воду, щоб загальний об’єм цього синього розчину становив рівно 5 літрів.

У другій посудині готується вапняне молоко. Для цього 300 грамів негашеного вапна (або 450–500 грамів вапна-пушонки) спочатку розчиняють у 2 літрах теплої води, а потім так само доводять об’єм холодною водою до 5 літрів. Отриману білу рідину варто ретельно розмішати до однорідного стану.

Найважливіший етап, від якого залежить прохідність форсунок вашого інструменту, — це з’єднання двох рідин. Запам’ятайте правило — потрібно вливати блакитний розчин мідного купоросу в біле вапняне молоко, а не навпаки.

Вливайте мідний купорос дуже повільною тонкою цівкою, постійно і енергійно помішуючи вапняний розчин дерев’яною паличкою. Саме така послідовність забезпечує утворення дрібнодисперсної суміші, яка буде добре триматися на корі та не забиватиме фільтри. У результаті ви маєте отримати рідину чистого небесно-блакитного кольору без видимих пластівців.

Навіть якщо ви все зробили правильно, перед заливанням у бак обприскувача готову суміш необхідно обов’язково процідити. Для цього використовуйте дрібне сито або 3–4 шари марлі. Це відсіє найдрібніші нерозчинені частинки вапна, які найчастіше стають причиною поломки розпилювачів.

Перевірка якості та техніка безпеки

Також перед роботою варто провести тест на якість за допомогою звичайного залізного цвяха. Опустіть його в розчин на хвилину — якщо на металі з’явився рудий наліт міді, розчин занадто агресивний (кислий). Щоб виправити ситуацію і не обпекти дерева, додайте ще трохи вапняного молока, доки цвях не перестане змінювати колір. Готову суміш потрібно використати протягом доби , оскільки при зберіганні вона починає кристалізуватися і втрачає свою ефективність.

Для досягнення максимального захисного ефекту під час весняного обприскування вкрай важливо дотримуватися ретельності в охопленні всієї поверхні рослини. Процес обробки не повинен обмежуватися лише дрібними гілками крони, оскільки основна маса спор шкідливих грибів та личинок комах перечікує зиму в глибоких тріщинах старої кори на штамбі (стовбурі) дерева. Окрім самої рослини, особливу увагу слід приділити пристовбуровому колу , ретельно проливаючи розчином землю під деревом, де зазвичай накопичується інфекційний фон минулого сезону.

Також необхідно пам’ятати про хімічну специфіку бордоської суміші, яка виключає її поєднання з іншими садовими препаратами. Цей засіб категорично заборонено змішувати в одному баку з інсектицидами або милом, оскільки це призведе до небажаних реакцій та повної втрати ефективності обробки. Щоб уникнути пошкодження рослин та забезпечити дієвість кожного препарату, між використанням бордоської рідини та будь-яких інших захисних засобів має минути термін від 10 до 14 днів.

Через кілька днів після «блакитного обприскування» для додаткового захисту дерев корисно нанести побілку на стовбури, використовуючи готову садову суміш.

Від яких хвороб захищає бордоська суміш

Застосування бордоської суміші є перевіреним часом методом, який дозволяє ефективно протидіяти широкому спектру небезпечних захворювань у саду. Цей засіб забезпечує надійний захист для різних груп культур, кожна з яких має свої специфічні загрози, стверджують експерти.