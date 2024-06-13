Борна кислота для помідорів: ця проста підгодівля збільшить врожай в декілька разів

Для гарного росту та врожаю рослини потребують підживлення калієм, фосфором та азотом. Крім основних мікроелементів, які потребують томати у значній кількості, є ті, яких потрібно менше. До таких належить і бор. Потреба в ньому, хоча не значна, але дуже важлива -- дефіцит бору може спричинити серйозне погіршення врожаю аж до повного в’янення рослин.

Особливо важливий бор під час цвітіння помідорів та формування плодів, в цей час рослина його відчайдушно потребує -- зав’язі просто не з’являтимуться без бору.

Крім того, без бору у рослини не буде формуватися імунітет. Листя стане жовто-бурого кольору, плоди, якщо будуть утворюватися, матимуть неправильну форму. Загалом рослина набагато гірше буде переносити перепади температури та буде піддаватися фітофторозу.

Ознаки, що помідорам не вистачає бору

Якщо верхнє листя томатів стає жовто-зеленим, утворюється багато пасинків і прикореневих пагонів, а на плодах, що зав'язалися, з'являються темні сухі ділянки, необхідно якнайшвидше підгодувати рослину бором за допомогою борної кислоти, яку можна купити в будь-якій аптеці.

Як зробити підживлення на основі борної кислоти

Підживлення зробити дуже просто. Беремо 2-5 г порошку борної кислоти, кількість залежить від вираженості "борного голодування", чим вони вираженіші, тим міцнішим має бути розчин розчиняємо у літрі теплої, майже гарячої води, ретельно вимішуємо до повного розчинення. Потім додаємо у цей розчин ще 9 літрів чистої теплої води.

Як підживити томати бором

Можна робити підживлення під корінь і по листку, для цього розчин борної кислоти заливаємо в пульверизатор і обприскуємо томати. Цей спосіб ефективніший, оскільки через листя бор краще поглинається рослиною – ефект буде видно вже через кілька днів після обробки. Позакореневе підживлення борною кислотою в період цвітіння та зав'язування плодів збільшує врожайність на 20-30%, обробка борною кислотою у фазі зелених плодів прискорює їх дозрівання, робить плоди солодшими та смачнішими та збільшує терміни зберігання врожаю.

За весь вегетаційний період томатам потрібно обробити бором два рази — під час масового цвітіння та через 10-14 днів після першого обприскування, тобто під час зростання зелених плодів.

Обприскування потрібно робити вранці або ввечері, коли сонця вже немає – інакше рослина може отримати опіки.

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