- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 2 хв
Борна кислота з цукром від мурах: як приготувати дієву приманку та позбутися шкідників на ділянці
Мурахи на присадибній ділянці або в саду можуть стати справжньою проблемою. Вони швидко розмножуються, створюють мурашники біля грядок, а також часто «розводять» попелицю, яка шкодить рослинам.
Один із найпростіших і водночас ефективних способів боротьби — приманка на основі борної кислоти та цукру.
Чому мурахи з’являються на ділянці
Мурахи зазвичай обирають місця, де є:
доступ до солодкої їжі (падь попелиці, фрукти, нектар);
волога та пухкий ґрунт;
теплі та захищені ділянки землі для облаштування мурашника.
Позбутися їх лише механічно складно, адже колонія зазвичай знаходиться глибоко під землею.
Борна кислота з цукром — як це працює
Борна кислота діє як повільна отрута для мурах. Вона не знищує комах одразу, а дозволяє їм:
з’їсти приманку;
повернутися в мурашник;
передати отруту іншим особинам.
Цукор у складі приваблює мурах, адже для них він є джерелом їжі.
Рецепт приманки від мурах
Інгредієнти:
1 склянка теплої води
2–3 столові ложки цукру
1 чайна ложка борної кислоти
Приготування:
Розчиніть цукор у теплій воді.
Додайте борну кислоту та добре перемішайте.
Змочіть у розчині ватні диски, шматочки картону або хліб.
Розкладіть приманку біля мурашників, доріжок і місць скупчення мурах.
Як правильно використовувати засіб
Щоб отримати максимальний ефект:
оновлюйте приманку кожні 2–3 дні;
не заливайте мурашник великою кількістю розчину одразу;
розміщуйте приманку там, де мурахи найактивніші;
уникайте потрапляння суміші на овочі та зелень.
Зазвичай перші результати помітні вже через 3–7 днів.
Переваги методу
прості інгредієнти;
низька вартість;
ефективність проти всієї колонії;
можливість використання на городі та в саду.
Важливі застереження
Хоча борна кислота вважається відносно безпечною у малих дозах, слід:
не залишати суміш у доступі для дітей і домашніх тварин;
не перевищувати дозування;
використовувати обережно біля харчових культур.
FAQ
Як позбутися мурах на ділянці народними засобами?
Найчастіше використовують приманки з борною кислотою та цукром, а також окріп, оцет або рослинні відвари. Найефективнішим вважається саме метод із отруєною приманкою, яка знищує всю колонію.
Чи допомагає борна кислота від мурах?
Так, борна кислота є повільнодіючою отрутою, яка потрапляє в мурашник і знищує всю популяцію, включно з маткою.
Як приготувати приманку для мурах у домашніх умовах?
Потрібно змішати воду, цукор і невелику кількість борної кислоти, після чого змочити в розчині привабливі для мурах матеріали та розкласти біля їхніх шляхів пересування.