Борна кислота з цукром від мурах: як приготувати дієву приманку та позбутися шкідників на ділянці

Як позбутися мурах на ділянці / © pexels.com

Реклама

Один із найпростіших і водночас ефективних способів боротьби — приманка на основі борної кислоти та цукру.

Чому мурахи з’являються на ділянці

Мурахи зазвичай обирають місця, де є:

доступ до солодкої їжі (падь попелиці, фрукти, нектар);

волога та пухкий ґрунт;

теплі та захищені ділянки землі для облаштування мурашника.

Позбутися їх лише механічно складно, адже колонія зазвичай знаходиться глибоко під землею.

Реклама

Борна кислота з цукром — як це працює

Борна кислота діє як повільна отрута для мурах. Вона не знищує комах одразу, а дозволяє їм:

з’їсти приманку;

повернутися в мурашник;

передати отруту іншим особинам.

Цукор у складі приваблює мурах, адже для них він є джерелом їжі.

Рецепт приманки від мурах

Інгредієнти:

1 склянка теплої води

2–3 столові ложки цукру

1 чайна ложка борної кислоти

Приготування:

Реклама

Розчиніть цукор у теплій воді. Додайте борну кислоту та добре перемішайте. Змочіть у розчині ватні диски, шматочки картону або хліб. Розкладіть приманку біля мурашників, доріжок і місць скупчення мурах.

Як правильно використовувати засіб

Щоб отримати максимальний ефект:

оновлюйте приманку кожні 2–3 дні;

не заливайте мурашник великою кількістю розчину одразу;

розміщуйте приманку там, де мурахи найактивніші;

уникайте потрапляння суміші на овочі та зелень.

Зазвичай перші результати помітні вже через 3–7 днів.

Переваги методу

прості інгредієнти;

низька вартість;

ефективність проти всієї колонії;

можливість використання на городі та в саду.

Важливі застереження

Хоча борна кислота вважається відносно безпечною у малих дозах, слід:

не залишати суміш у доступі для дітей і домашніх тварин;

не перевищувати дозування;

використовувати обережно біля харчових культур.

FAQ

Як позбутися мурах на ділянці народними засобами?

Реклама

Найчастіше використовують приманки з борною кислотою та цукром, а також окріп, оцет або рослинні відвари. Найефективнішим вважається саме метод із отруєною приманкою, яка знищує всю колонію.

Чи допомагає борна кислота від мурах?

Так, борна кислота є повільнодіючою отрутою, яка потрапляє в мурашник і знищує всю популяцію, включно з маткою.

Як приготувати приманку для мурах у домашніх умовах?

Реклама

Потрібно змішати воду, цукор і невелику кількість борної кислоти, після чого змочити в розчині привабливі для мурах матеріали та розкласти біля їхніх шляхів пересування.

Новини партнерів