Борна кислота з цукром від мурах: як приготувати дієву приманку та позбутися шкідників на ділянці

Мурахи на присадибній ділянці або в саду можуть стати справжньою проблемою. Вони швидко розмножуються, створюють мурашники біля грядок, а також часто «розводять» попелицю, яка шкодить рослинам.

Як позбутися мурах на ділянці

Один із найпростіших і водночас ефективних способів боротьби — приманка на основі борної кислоти та цукру.

Чому мурахи з’являються на ділянці

Мурахи зазвичай обирають місця, де є:

  • доступ до солодкої їжі (падь попелиці, фрукти, нектар);

  • волога та пухкий ґрунт;

  • теплі та захищені ділянки землі для облаштування мурашника.

Позбутися їх лише механічно складно, адже колонія зазвичай знаходиться глибоко під землею.

Борна кислота з цукром — як це працює

Борна кислота діє як повільна отрута для мурах. Вона не знищує комах одразу, а дозволяє їм:

  • з’їсти приманку;

  • повернутися в мурашник;

  • передати отруту іншим особинам.

Цукор у складі приваблює мурах, адже для них він є джерелом їжі.

Рецепт приманки від мурах

Інгредієнти:

  • 1 склянка теплої води

  • 2–3 столові ложки цукру

  • 1 чайна ложка борної кислоти

Приготування:

  1. Розчиніть цукор у теплій воді.

  2. Додайте борну кислоту та добре перемішайте.

  3. Змочіть у розчині ватні диски, шматочки картону або хліб.

  4. Розкладіть приманку біля мурашників, доріжок і місць скупчення мурах.

Як правильно використовувати засіб

Щоб отримати максимальний ефект:

  • оновлюйте приманку кожні 2–3 дні;

  • не заливайте мурашник великою кількістю розчину одразу;

  • розміщуйте приманку там, де мурахи найактивніші;

  • уникайте потрапляння суміші на овочі та зелень.

Зазвичай перші результати помітні вже через 3–7 днів.

Переваги методу

  • прості інгредієнти;

  • низька вартість;

  • ефективність проти всієї колонії;

  • можливість використання на городі та в саду.

Важливі застереження

Хоча борна кислота вважається відносно безпечною у малих дозах, слід:

  • не залишати суміш у доступі для дітей і домашніх тварин;

  • не перевищувати дозування;

  • використовувати обережно біля харчових культур.

FAQ

Як позбутися мурах на ділянці народними засобами?

Найчастіше використовують приманки з борною кислотою та цукром, а також окріп, оцет або рослинні відвари. Найефективнішим вважається саме метод із отруєною приманкою, яка знищує всю колонію.

Чи допомагає борна кислота від мурах?

Так, борна кислота є повільнодіючою отрутою, яка потрапляє в мурашник і знищує всю популяцію, включно з маткою.

Як приготувати приманку для мурах у домашніх умовах?

Потрібно змішати воду, цукор і невелику кількість борної кислоти, після чого змочити в розчині привабливі для мурах матеріали та розкласти біля їхніх шляхів пересування.

