Борщ і суп без картоплі: чим можна замінити традиційний овоч – найкращі варіанти

Картоплю у перших та других стравах можна замінити різноманітними овочами і навіть фруктами.
Якщо хтось думає, що класичний суп чи борщ не можна приготувати без картоплі, то це зовсім не так. Звичайно, важко уявити, що можна замінити картоплю чимось іншим у перших стравах чи салатах. Однак є альтернативні овочі і навіть фрукти, які здатні замінити картоплю у страві, та надати їй нового смакового відтінку і зробити дуже ситною. Отже, чим можна замінити картоплю у перших стравах та салатах – читайте далі.
Суп без картоплі
Щоб замінити картоплю у супах, можна використовувати різноманітні овочі.
- Цвітна капуста. Дуже багата вітамінами, мінералами та клітковиною, тому корисна для організму. Суп з таким овочем дасть відчуття ситості і не додасть зайвих кілограмів до талії.
- Батат або солодка картопля. Містить антиоксиданти, клітковину та корисні мікроелементи – калій, вітаміни А, В і С. Такий суп буде не лише смачним, а й корисним для загального здоров’я всього організму.
- Бобові. Тут можна вибирати те, що буде до смаку: квасоля, сочевиця та нут. Вони вдало зможуть замінити картоплю у страві, ще й наситять організм білком та корисними мікроелементами.
Борщ без картоплі
Як можна приготувати смачний український борщ без картоплі? Дуже просто, її легко можна замінити іншими овочами.
- Кабачки. Їх потрібно нарізати кубиками та додати у борщ за 5 хвилин до готовності. Овочі нададуть традиційній страві нового смакового відтінку, а ще борщ стане дуже корисним. Оскільки кабачки допомагають нормалізувати роботу травної системи, тому після ситного обіду ви не будете почувати важкості у шлунку.
- Ріпа. Цей овоч додасть вашому борщу багато корисних мікроелементів та мінералів. А ще коренеплід має протизапальну та знеболювальну дію, тому ви зможете не турбуватися про своє здоров’я.
- Корінь пастернака. Це овоч з неповторним ароматом та смаком, який розкривається у стравах. Він дуже корисний, бо містить вітаміни групи В та антиоксиданти. Також зміцнює нервову систему, покращує сон та має заспокійливий ефект.
Як замінити картоплю у салатах?
Влітку, коли так важко від спеки, не дуже хочеться вживати важку їжу, тому у салатах картоплю досвідчені кулінари замінюють різноманітними продуктами.
- Авокадо. Будь-який вишуканий салат не обходиться без цього фрукта, бо його можна додавати як у овочеві салати, так і у м’ясні. Якщо картоплю замінити цим фруктом, то ваша страва набуде нового звучання – отримає кремову текстуру та незабутній смак. А ще авокадо містить багато вітамінів, поліненасичених жирів, які позитивно впливають на обмін речовин в організмі, тому про зайві кілограми можна не турбуватися.
- Солодкий перець. Цей овоч є універсальним для будь-яких салатів, тому з легкістю замінить картоплю. Різнокольоровий перець надасть страві свіжості та неперевершеного смаку. А ще буде дуже корисним, оскільки має високий вміст антиоксидантів, які попереджають захворювання на рак.
- Цукіні. Салат із цим овочем буде легким, поживним та ситним. У цукіні міститься багато клітковини, калію та вітаміну С, тому його споживання унормує тиск, знизить холестерин та підвищить імунітет організму.
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