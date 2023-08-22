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Борщ і суп без картоплі: чим можна замінити традиційний овоч – найкращі варіанти

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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Борщ і суп без картоплі: чим можна замінити традиційний овоч – найкращі варіанти

Овочі для перших страв / Фото: pixabay.com

Картоплю у перших та других стравах можна замінити різноманітними овочами і навіть фруктами.

Якщо хтось думає, що класичний суп чи борщ не можна приготувати без картоплі, то це зовсім не так. Звичайно, важко уявити, що можна замінити картоплю чимось іншим у перших стравах чи салатах. Однак є альтернативні овочі і навіть фрукти, які здатні замінити картоплю у страві, та надати їй нового смакового відтінку і зробити дуже ситною. Отже, чим можна замінити картоплю у перших стравах та салатах – читайте далі.

Суп без картоплі

Щоб замінити картоплю у супах, можна використовувати різноманітні овочі.

  • Цвітна капуста. Дуже багата вітамінами, мінералами та клітковиною, тому корисна для організму. Суп з таким овочем дасть відчуття ситості і не додасть зайвих кілограмів до талії.
  • Батат або солодка картопля. Містить антиоксиданти, клітковину та корисні мікроелементи – калій, вітаміни А, В і С. Такий суп буде не лише смачним, а й корисним для загального здоров’я всього організму.
  • Бобові. Тут можна вибирати те, що буде до смаку: квасоля, сочевиця та нут. Вони вдало зможуть замінити картоплю у страві, ще й наситять організм білком та корисними мікроелементами.

Борщ без картоплі

Як можна приготувати смачний український борщ без картоплі? Дуже просто, її легко можна замінити іншими овочами.

  • Кабачки. Їх потрібно нарізати кубиками та додати у борщ за 5 хвилин до готовності. Овочі нададуть традиційній страві нового смакового відтінку, а ще борщ стане дуже корисним. Оскільки кабачки допомагають нормалізувати роботу травної системи, тому після ситного обіду ви не будете почувати важкості у шлунку.   
  • Ріпа. Цей овоч додасть вашому борщу багато корисних мікроелементів та мінералів. А ще коренеплід має протизапальну та знеболювальну дію, тому ви зможете не турбуватися про своє здоров’я.
  • Корінь пастернака. Це овоч з неповторним ароматом та смаком, який розкривається у стравах. Він дуже корисний, бо містить вітаміни групи В та антиоксиданти. Також зміцнює нервову систему, покращує сон та має заспокійливий ефект.  

Як замінити картоплю у салатах?

Влітку, коли так важко від спеки, не дуже хочеться вживати важку їжу, тому у салатах картоплю досвідчені кулінари замінюють різноманітними продуктами.

  • Авокадо. Будь-який вишуканий салат не обходиться без цього фрукта, бо його можна додавати як у овочеві салати, так і у м’ясні. Якщо картоплю замінити цим фруктом, то ваша страва набуде нового звучання – отримає кремову текстуру та незабутній смак. А ще авокадо містить багато вітамінів, поліненасичених жирів, які позитивно впливають на обмін речовин в організмі, тому про зайві кілограми можна не турбуватися.
  • Солодкий перець. Цей овоч є універсальним для будь-яких салатів, тому з легкістю замінить картоплю. Різнокольоровий перець надасть страві свіжості та неперевершеного смаку. А ще буде дуже корисним, оскільки має високий вміст антиоксидантів, які попереджають захворювання на рак.
  • Цукіні. Салат із цим овочем буде легким, поживним та ситним. У цукіні міститься багато клітковини, калію та вітаміну С, тому його споживання унормує тиск, знизить холестерин та підвищить імунітет організму.

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Дата публікації
Перегляди
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