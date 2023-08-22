Борщ і суп без картоплі: чим можна замінити традиційний овоч – найкращі варіанти

Картоплю у перших та других стравах можна замінити різноманітними овочами і навіть фруктами.

Якщо хтось думає, що класичний суп чи борщ не можна приготувати без картоплі, то це зовсім не так. Звичайно, важко уявити, що можна замінити картоплю чимось іншим у перших стравах чи салатах. Однак є альтернативні овочі і навіть фрукти, які здатні замінити картоплю у страві, та надати їй нового смакового відтінку і зробити дуже ситною. Отже, чим можна замінити картоплю у перших стравах та салатах – читайте далі.

Суп без картоплі

Щоб замінити картоплю у супах, можна використовувати різноманітні овочі.

Цвітна капуста. Дуже багата вітамінами, мінералами та клітковиною, тому корисна для організму. Суп з таким овочем дасть відчуття ситості і не додасть зайвих кілограмів до талії.

Батат або солодка картопля. Містить антиоксиданти, клітковину та корисні мікроелементи – калій, вітаміни А, В і С. Такий суп буде не лише смачним, а й корисним для загального здоров’я всього організму.

Бобові. Тут можна вибирати те, що буде до смаку: квасоля, сочевиця та нут. Вони вдало зможуть замінити картоплю у страві, ще й наситять організм білком та корисними мікроелементами.

Борщ без картоплі

Як можна приготувати смачний український борщ без картоплі? Дуже просто, її легко можна замінити іншими овочами.

Кабачки. Їх потрібно нарізати кубиками та додати у борщ за 5 хвилин до готовності. Овочі нададуть традиційній страві нового смакового відтінку, а ще борщ стане дуже корисним. Оскільки кабачки допомагають нормалізувати роботу травної системи, тому після ситного обіду ви не будете почувати важкості у шлунку.

Ріпа. Цей овоч додасть вашому борщу багато корисних мікроелементів та мінералів. А ще коренеплід має протизапальну та знеболювальну дію, тому ви зможете не турбуватися про своє здоров’я.

Корінь пастернака. Це овоч з неповторним ароматом та смаком, який розкривається у стравах. Він дуже корисний, бо містить вітаміни групи В та антиоксиданти. Також зміцнює нервову систему, покращує сон та має заспокійливий ефект.

Як замінити картоплю у салатах?

Влітку, коли так важко від спеки, не дуже хочеться вживати важку їжу, тому у салатах картоплю досвідчені кулінари замінюють різноманітними продуктами.

Авокадо. Будь-який вишуканий салат не обходиться без цього фрукта, бо його можна додавати як у овочеві салати, так і у м’ясні. Якщо картоплю замінити цим фруктом, то ваша страва набуде нового звучання – отримає кремову текстуру та незабутній смак. А ще авокадо містить багато вітамінів, поліненасичених жирів, які позитивно впливають на обмін речовин в організмі, тому про зайві кілограми можна не турбуватися.

Солодкий перець. Цей овоч є універсальним для будь-яких салатів, тому з легкістю замінить картоплю. Різнокольоровий перець надасть страві свіжості та неперевершеного смаку. А ще буде дуже корисним, оскільки має високий вміст антиоксидантів, які попереджають захворювання на рак.

Цукіні. Салат із цим овочем буде легким, поживним та ситним. У цукіні міститься багато клітковини, калію та вітаміну С, тому його споживання унормує тиск, знизить холестерин та підвищить імунітет організму.

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