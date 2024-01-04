Борщ здорожчав: як змінилися ціни на продукти для української страви за останіій рік

Майже всі продукти, з яких готують традиційний український борщ, здорожчали порівняно з минулим аналогічним періодом року.

Станом на початок січня 2024 року всі овочі "борщового набору" в Україні, крім цибулі та моркви, коштують на 20% дорожче, ніж рік тому.

Про це розповіла керівниця відділу маркетингу львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович, пише УНІАН.

За її словами, рекордсменом по зростанню ціни за рік стала картопля, яка в порівнянні із початком 2023 року здорожчала в 3,5 раза, і нині гуртова вартість цього овоча складає 14-15,5 грн/кг. Водночас буряк та капуста коштують 10-11 грн за кг, що на 20% дорожче, ніж минулого року.

Морква сьогодні коштує 10-11 грн за кг – це на 48% дешевше, ніж в січні минулого року. Цибуля також в порівнянні із минулим роком подешевшала більш, ніж удвічі, і тепер коштує 11,5-12,5 грн за кг.

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Тетяна Попович каже, що такі падіння є результатом надлишкових обсягів – перевиробництва моркви й цибулі. Також стагнуючий попит вплинув на цінову ситуацію.

Натомість, за словами експертки, підвищення цін на деякі овочі насамперед пов’язане із високими витратами на зберігання та транспортування, а також з підвищеними тарифами на електроенергію для виробників та вартістю пального.

"Якщо порівнювати ціни із попереднім тижнем, ситуація виглядає навіть більш, ніж стабільно. Навіть по картоплі, яка б'є всі цінові рекорди, зростання ціни було в межах 1,5%, капуста та морква подешевшали на 5%, а буряк та цибуля залишились на тому ж ціновому рівні, як і в останній тиждень грудня", – каже експертка.

На її думку, до кінця зими критичного зростання цін не очікується. Залежно від виду овочів, їхня вартість може зрости на 2-7%.

"Однак слід зазначити, що будь-який прогноз має ступінь невизначеності, і актуальні ціни можуть відрізнятися в залежності від ряду змінних обставин. Важливо враховувати загальні економічні умови в країні, які можуть впливати на ціни на продовольчі товари, погодні фактори", – додала Попович.

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