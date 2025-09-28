ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
1 хв

Борщова заправка з вареним буряком: рецепт від відомого шеф-кухаря

Завдяки цій заправці ваш борщ вийде дуже смачним, матиме насичений смак і аромат.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Буряк.

Буряк. / © pixabay.com

Борщ - улюблена страва українців. Осінь, коли на городі достигли овочі, - ідеальний сезон, аби приготувати домашню заправку до цієї страви. Ваш борщ вийде ідеальним, корисним і головне - без зайвих консервантів.

ТСН.ua підготував рецепт борщової заправки від кухаря Євгена Клопотенка.

З набору інгредієнтів до цього рецепту виходить три банки заправки по 0,5 л.

Інгредієнти

  • 1 кг відварного буряка

  • 2 моркви

  • 2 цибулі

  • 80 мл олії

  • 1 ст. л. меленої паприки

  • 150 г томатної пасти

  • 1 ст. л. солі

  • 1 ст. л. цукру

  • 50 мл оцту 9%

  • 3 лаврових листи

  • 6 шт. чорного перцю горошком

  • 6 шт. духмяного перцю

Приготування

  1. Натріть на велику тертку відварений буряк та моркву. Цибулю наріжте кубиком.

  2. У каструлі розігрійте олію. Викладіть цибулю та смажте до прозорості. Потім додайте моркву та смажте ще 10 хв. Далі додайте мелену паприку, томатну пасту, перемішайте та тушкуйте 5 хвилин.

  3. До пасерованих овочів додайте натертий варений буряк, сіль, цукор, оцту та спеції. Перемішайте.

  4. Заповніть півлітрових банки заправкою та прикрийте кришками. Поставте наповнені банки з заправкою до каструлю та стерилізуйте протягом 15 хвилин - від моменту закипання води. Закрийте банки кришками.






Дата публікації
Кількість переглядів
318
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie