Борщова заправка з вареним буряком: рецепт від відомого шеф-кухаря

Борщ - улюблена страва українців. Осінь, коли на городі достигли овочі, - ідеальний сезон, аби приготувати домашню заправку до цієї страви. Ваш борщ вийде ідеальним, корисним і головне - без зайвих консервантів.

ТСН.ua підготував рецепт борщової заправки від кухаря Євгена Клопотенка.

З набору інгредієнтів до цього рецепту виходить три банки заправки по 0,5 л.

Інгредієнти

1 кг відварного буряка

2 моркви

2 цибулі

80 мл олії

1 ст. л. меленої паприки

150 г томатної пасти

1 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

50 мл оцту 9%

3 лаврових листи

6 шт. чорного перцю горошком

6 шт. духмяного перцю

Приготування

Натріть на велику тертку відварений буряк та моркву. Цибулю наріжте кубиком. У каструлі розігрійте олію. Викладіть цибулю та смажте до прозорості. Потім додайте моркву та смажте ще 10 хв. Далі додайте мелену паприку, томатну пасту, перемішайте та тушкуйте 5 хвилин. До пасерованих овочів додайте натертий варений буряк, сіль, цукор, оцту та спеції. Перемішайте. Заповніть півлітрових банки заправкою та прикрийте кришками. Поставте наповнені банки з заправкою до каструлю та стерилізуйте протягом 15 хвилин - від моменту закипання води. Закрийте банки кришками.











