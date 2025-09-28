- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 318
- Час на прочитання
- 1 хв
Борщова заправка з вареним буряком: рецепт від відомого шеф-кухаря
Завдяки цій заправці ваш борщ вийде дуже смачним, матиме насичений смак і аромат.
Борщ - улюблена страва українців. Осінь, коли на городі достигли овочі, - ідеальний сезон, аби приготувати домашню заправку до цієї страви. Ваш борщ вийде ідеальним, корисним і головне - без зайвих консервантів.
ТСН.ua підготував рецепт борщової заправки від кухаря Євгена Клопотенка.
З набору інгредієнтів до цього рецепту виходить три банки заправки по 0,5 л.
Інгредієнти
1 кг відварного буряка
2 моркви
2 цибулі
80 мл олії
1 ст. л. меленої паприки
150 г томатної пасти
1 ст. л. солі
1 ст. л. цукру
50 мл оцту 9%
3 лаврових листи
6 шт. чорного перцю горошком
6 шт. духмяного перцю
Приготування
Натріть на велику тертку відварений буряк та моркву. Цибулю наріжте кубиком.
У каструлі розігрійте олію. Викладіть цибулю та смажте до прозорості. Потім додайте моркву та смажте ще 10 хв. Далі додайте мелену паприку, томатну пасту, перемішайте та тушкуйте 5 хвилин.
До пасерованих овочів додайте натертий варений буряк, сіль, цукор, оцту та спеції. Перемішайте.
Заповніть півлітрових банки заправкою та прикрийте кришками. Поставте наповнені банки з заправкою до каструлю та стерилізуйте протягом 15 хвилин - від моменту закипання води. Закрийте банки кришками.