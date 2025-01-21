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Бризніть цим по кутках — таргани повилітають, наче ошпарені: найефективніший домашній засіб

Бризніть цим по кутках — таргани повилітають, наче ошпарені: найефективніший домашній засіб

Як швидко програти тарганів з квартири / Фото: pixabay.com

Навіть найакуратніший господар не захищений від появи тарганів. Якщо ви помітили цих неприємних комах у своєму домі, негайно скористайтеся простим і ефективним способом, щоб вони покинули вашу оселю.

Таргани – це поширена проблема, яка знайома багатьом власникам житла. Ці комахи не тільки викликають неприємні відчуття, але й можуть бути небезпечними для здоров’я, оскільки переносять різні хвороби. Та не варто панікувати – вони не такі важкі для боротьби, як може здатися на перший погляд.

Насамперед потрібно ретельно прибрати в будинку, особливо на кухні та у ванній кімнаті. Без цього етапу будь-які засоби боротьби будуть малоефективними. Не залишайте продукти на ніч доступними для комах, викидайте сміття. Окрім того, варто перевірити стіни, стелі та підлоги, щоб зашпаклювати всі щілини й позбавити комах прихистків.

Наступний крок – використання простого і дієвого засобу для оброблення приміщень. Для цього змішайте столовий оцет з водою. Різкий запах оцтової кислоти неприємний для тарганів, викликає у них задуху й змушує покинути ваш дім.

Змішайте оцет і воду в рівних пропорціях, налийте розчин у пляшку з розпилювачем і обробіть усі поверхні на кухні та у ванній. Не забудьте про стіни, підлогу, робочі поверхні, а також важкодоступні місця за технікою, під раковиною та уздовж труб. Особливо ретельно обробіть щілини і плінтуси.

Для досягнення повного ефекту таке оброблення слід проводити хоча б раз на тиждень. Працюючи, надягайте респіратор, адже пари оцту можуть бути шкідливими для органів дихання. Але не переживайте — запах швидко зникає, тому тривалого дискомфорту не буде.

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