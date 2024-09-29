Брудна і чорна сковорідка стане дзеркально чистою: як за 4 хвилин позбутися нагару

Щоб приготувати розчин для чищення нагару, вам знадобиться всього три хвилини, а також сода і оцет.

Цей чарівний народний метод перетворить навіть найчорнішу і найбруднішу сковорідку на блискуче дзеркало. Ви зможете насолоджуватися чистотою свого посуду та власною майстерністю, адже цей спосіб займає лише кілька хвилин. Ось як за допомогою простого бабусиного методу позбутися нагару зі сковорідки та іншого посуду.

Чим вивести нагар зі сковорідки та іншого посуду

Щоб навіть найчорніша сковорідка стала блискучою і бездоганно чистою, приготуйте спеціальний засіб для чищення. Цей метод використовували ще наші бабусі, тому він дуже ефективний і перевірений часом. На його приготування вам знадобиться всього 3 хвилини.

Складники, які потрібні для розчину:

сода;

оцет;

вода;

губка для миття посуду;

металева щітка для посуду;

кухонна сіль.

Як відчистити сковорідку від нагару

Приготування розчину. Сода і оцет мають сильні очищувальні та дезінфікувальні властивості. Для приготування розчину візьміть 100 грамів соди і 50 грамів оцту, змішайте їх у глибокій мисці. Потім рівномірно нанесіть цю пасту на поверхню сковорідки, де є нагар. Залиште розчин на 15-20 хвилин, щоб він проник у шари бруду і полегшив його видалення. Якщо нагар дуже стійкий, замочіть посуд у окропі на ніч.

Сода і оцет мають сильні очищувальні та дезінфікувальні властивості. Для приготування розчину візьміть 100 грамів соди і 50 грамів оцту, змішайте їх у глибокій мисці. Потім рівномірно нанесіть цю пасту на поверхню сковорідки, де є нагар. Залиште розчин на 15-20 хвилин, щоб він проник у шари бруду і полегшив його видалення. Якщо нагар дуже стійкий, замочіть посуд у окропі на ніч. Чищення сковорідки. Після того, як розчин із соди та оцту подіє, використовуйте засіб для миття посуду або металеву щітку, щоб видалити залишки нагару. Робіть це обережно, щоб уникнути подряпин. Потім промийте сковорідку теплою водою, щоб видалити залишки соди, оцту і бруду. Цей метод не підходить для сковорідок з тефлоновим покриттям, оскільки він може його пошкодити. Щоб позбутися запаху соди, якщо він залишився, потріть сковорідку кам’яною сіллю.

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