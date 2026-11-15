Британський діджей одружився з однією з найвідоміших російських шпигунок, навіть не підозрюючи про це (фото)

Анна Чапмен / © The Telegraph

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Британський діджей Алекс Чепмен кілька років був одружений з Анною Чапман, яка згодом виявилася російською шпигункою. Чоловік не знав про її справжню діяльність, доки 2010 року жінку не заарештували у Нью-Йорку в межах масштабної операції ФБР із викриття російської агентурної мережі у США. Після цього з ним зв’язалися представники британської розвідки MI5.

Про це пише ladbible.

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З майбутньою дружиною Алекс познайомився 2001 року, невдовзі після її приїзду до Великої Британії. Пара одружилася 2002-го та прожила разом до 2006-го. Цього часу вистачило, щоб Анна отримала британське громадянство.

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Британський діджей Алекс Чепмен кілька років був одружений з Анною Чапман

Після розлучення жінка переїхала до Манхеттена у Нью-Йорку, де почала нове життя та представлялася агенткою з нерухомості. Однак згодом з’ясувалося, що насправді вона працювала на російську розвідку.

Чоловік не здогадувався про шпигунську діяльність дружини

Історію Анни Чапман та її колишнього чоловіка нещодавно висвітлили в документальному фільмі британського телеканалу Channel 4 Spy Next Door: The Anna Chapman Story («Шпигунка по сусідству: історія Анни Чапман»).

Через PR-консультанта Алекс розповідав про те, як дізнався, що роки їхнього спільного життя могли бути частиною зовсім іншої історії.

За словами представника Чепмена, новина про арешт колишньої дружини стала для нього повною несподіванкою. Водночас чоловік почав переосмислювати деякі моменти їхніх стосунків.

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«Вона ставала дедалі потайнішою, самостійно відвідувала різноманітні заходи, де збиралися багаті та впливові люди. Тепер, коли все це стало відомо, він, очевидно, починає думати: „Можливо, саме цим вона й займалася“», — передав слова консультанта журналістам.

Після викриття Анни представники британської розвідувальної служби MI5 поспішили зв’язатися з усіма людьми у Великій Британії, які могли мати стосунок до неї. Серед них був і Алекс Чепмен.

Чоловік помер у 2016 році у віці 36 років, тому не зміг особисто взяти участь у документальному фільмі Channel 4.

Як ФБР викрило російську агентурну мережу

2010-го американське Федеральне бюро розслідувань провело операцію Ghost Stories («Примарні історії»), під час якої в Нью-Йорку затримали Анну Чапман та ще дев’ятьох російських агентів.

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У ФБР зазначили, що російська влада витратила значні кошти та роки на підготовку й розміщення своїх оперативників у США.

«Жоден уряд не робить цього, не очікуючи віддачі від своїх інвестицій», — заявив один із співробітників контррозвідки ФБР, який працював над цією справою.

За його словами, хоча агентам не вдалося досягти поставлених цілей, без втручання американських спецслужб вони з часом могли б досягти успіху.

Представник ФБР також наголосив, що загроза шпигунства не обмежується Росією. За його словами, розвідки багатьох іноземних держав намагаються отримати інформацію, яка становить інтерес для США.

Що сталося з Анною Чапман після арешту

Після затримання десятьох російських агентів передали Росії в межах масштабного обміну шпигунами між Москвою та Вашингтоном. Анну Чапман позбавили британського громадянства.

Згодом вона стала відомою телеведучою в Росії. Також повідомлялося, що її діяльність високо оцінив особисто президент РФ Володимир Путін.

Водночас точний масштаб шпигунської діяльності Чапман у Великій Британії залишається невідомим.

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