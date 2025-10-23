Bubble tea / © Credits

Реклама

Тайванський напій бабл-ті (bubble tea), що складається з чаю, молока, цукру та жувальних перлин тапіоки, став світовим феноменом. Однак нові дослідження змушують експертів закликати споживачів ставитися до цього модного напою з обережністю, оскільки він приховує низку неочікуваних загроз для здоров’я.

Про це пише Іndependent.

1. Токсичність та проблеми з травленням

Ключовим елементом напою є перлини тапіоки, виготовлені з крохмалю маніоки. Цей коренеплід, ростучи в ґрунті, легко поглинає свинець та інші важкі метали. Розслідування Consumer Reports у США виявило високий рівень свинцю в деяких продуктах бабл-ті, що повторює попередні занепокоєння щодо продуктів на основі маніоки.

Реклама

Крім того, крохмалистий склад перлин може призвести до:

Гастропарезу: уповільнення спорожнення шлунка, що викликає нудоту та біль. У деяких випадках можлива повна закупорка, особливо у людей із повільним травленням.

Запорів: загусник гуарова камедь, який часто додають до чаю, при частому вживанні також може сприяти розвитку запорів.

2. Екстремальні медичні випадки та ризик задухи

Медична практика вже зафіксувала екстремальні наслідки зловживання напоєм. Зокрема, у 2023 році тайванські лікарі видалили понад 300 каменів у нирках у 20-річної жінки, яка вживала бабл-ті замість води. Хоча це крайній випадок, компоненти напою (оксалат і підвищений рівень фосфатів) можуть сприяти утворенню каменів.

Для дітей та навіть дорослих перлини тапіоки також становлять ризик задухи. Були задокументовані випадки, коли люди, намагаючись всмоктати частково закупорену соломинку, випадково вдихали перлини, що призводило до трагічних наслідків.

Читайте також Bubble tea: чим небезпечний цей напій для вашої дитини

3. Психічне здоров’я та цукрова епідемія

Основною довгостроковою проблемою є вміст цукру. Більшість порцій містять 20–50 грамів цукру, що відповідає або перевищує балончик Coca-Cola, сприяючи:

Реклама

Епідемії ожиріння, діабету 2 типу та метаболічних захворювань серед молоді.

Майже двократному зростанню ризику карієсу в постійних зубах у дітей, які регулярно п’ють цей чай.

Крім того, нові дослідження вказують на потенційні наслідки для психічного здоров’я. Дослідження китайських дітей та медсестер пов’язало регулярне вживання бабл-ті зі збільшенням рівня тривожності, депресії, втоми та вигорання.

Фахівці наголошують, що бабл-ті не варто забороняти, але до нього слід ставитися як до випадкового задоволення, а не до щоденної звички. Крім того, лікарі рекомендують пити напій безпосередньо з чашки, аби мати кращий контроль і зменшити ризик задухи.

Нагадаємо, більшість людей починає свій день із чашки кави, щоб швидше прокинутися, але нові дослідження показують, що це неефективно. Лікарі стверджують, що для максимальної користі й бадьорості каву потрібно пити в суворо визначений час — коли рівень «гормону пильності» кортизолу починає падати.

Зелений чай уже давно вважають одним із найкорисніших напоїв у світі. Але, за словами дієтологині Дон Меннінг, його дія на серцево-судинну систему є особливо цінною.