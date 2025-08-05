Буданов розповів, який фільм про розвідку вважає найкращим

Кирило Буданов

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов поділився своїми вподобаннями щодо фільмів про шпигунську тематику. За його словами, улюбленим залишається французький трилер “Професіонал”, що розповідає про роботу спеціального агента.

Про це він розповів в інтерв’ю для Раміни Есхакзай.

“Це не секрет. Я завжди казав у багатьох інтерв’ю раніше, що дуже полюбляв фільм “Професіонал”. Він якраз про нелегальну розвідку. Класичну, просто класичну нелегальну розвідку. Оперативно-боєву роботу”, — зазначив Буданов.

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На питання, чи не бракує йому такої “бойової” активності в реальному житті, він відповів:

“Мені вистачає іншого. Мені вистачає керувати всіма цими віями. Я маю розуміти, що відбувається насправді, що відбувається в головах моїх підлеглих. Інакше можна просто зануритись у віртуальний світ. А це одна з найбільших проблем — відрив від реальності”.

Також він коротко згадав інші фільми та серіали, зокрема “Бюро легенд”, який назвав досить схожим, але трохи нуднуватим, і “Фауду”, яку охарактеризував як “романтизовану”.

Щодо серіалу “Батьківщина” (“Homeland”), Буданов зізнався, що так і не додивився його до кінця, хоча визнає: “Це гарний серіал”.

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“Я не кажу, що “Професіонал” — це правда. Ні, це теж вигадка. Але там показано багато моментів психоемоційних і стратегічних підходів до мислення, які я бачив у реальному житті”, — підсумував очільник ГУР.

Також керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, як українські спецслужби продовжують працювати з громадянами Росії навіть під час повномасштабної війни.