Буде білосніжна і бездоганно чиста: як вивести застарілі плями з улюбленої скатертини

Так хочеться застелити святковий стіл своєю улюбленою білою скатертиною. Але на ній такі плями, хоч зубами відгризай. Ні дорогі відбілюючі засоби, ні кількаразове прання – нічого не допомагає. Але не варто її викидати і купувати натомість нову. Якщо знати кілька секретів, то виведення плям, навіть застарілих, більше не буде проблемною та марною справою. Розповідаємо, як за допомогою підручних засобів швидко вивести будь-які плями зі своєї улюбленою скатертини.

Чим вивести плями на скатертині

Якщо на скатертині з’явилися плями, не поспішайте її викидати. Навіть коли ви не раз намагалися вивести плями, використовуючи найдорожчі засоби для відбілювання. Ситуацію можна врятувати простим способом. І ваша улюблена серцю річ милуватиме око своєю бездоганною чистотою. А для цього вам знадобиться те, що є на будь-якій кухні.

Аби приготувати пральний засіб, візьміть 2 ст. ложки харчової соди, 1 ст. ложку миючого засобу для посуду, 1 ст. ложку води. Все потрібно добре перемішати і нанести на брудні ділянки. Потім необхідно взяти губку та затерти плями, після обробки слід випрати скатертину як зазвичай. Якщо з першого разу не вдалося позбутися плям, повторіть процедуру ще раз.

Як видалити плями, які не відпираються

Є такі забруднення, які не можна випрати роками, щоб ви не робили, вони нікуди не діваються. У такому випадку допоможе засіб, який можна зробити з кількох підручних засобів.

Для приготування відбілюючого розчину знадобиться 1 ст. ложка рідини для миття посуду, 3 ст. ложки перекису водню, 2 ст. ложки харчової соди. Всі складники ретельно перемішайте і нанесіть на забруднені ділянки. Залиште суміш на 20 хвилин, після чого виперіть у пральній машині. Цей засіб чудово підійде для кольорових тканин, вони не втратять своєї яскравості. Та якщо тканина неякісна, то скатертина може вилиняти.

Як відіпрати білу скатертину

Це напевно найскладніший випадок. Адже білі скатертини брудняться найбільше, на них видно плями, а від частого прання та відбілювання агресивними засобами вони втрачають свій колір та вигляд. Втім, її можна відіпрати за допомогою підручних засобів і не застосовувати хлоромістких відбілювачів.

Скатертину потрібно на ніч замочити у теплій воді, додавши туди соди та оцту. Зранку виперіть білизну як зазвичай. Результат буде відмінний – плями зникнуть і скатертина стане білосніжною.

Окрім того, скатертину можна випрати у пральній машинці, лише замість порошку потрібно насипати соду і пакетик розпушувача або лимонної кислоти.

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