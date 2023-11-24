Буде густа шевелюра: вчені знайшли крутий спосіб, який може перемогти облисіння у чоловіків

Облисіння може бути викликане різними причинами. Воно часто негативно впливає на самооцінку та вневненість у собі.

Чому з'являється облисіння у чоловіків

Основні причини алопеції у чоловіків є такими:

генетична схильність — найпоширеніша причина, облисіння з'являється через вплив генів на чутливість волосяних фолікулів до гормону дигідротестостерону, який скорочує їхній життєвий цикл;

гормональні зміни — крім дигідротестостерону, на волосяні фолікули також негативно впливають й інші гормональні дисбаланси;

інфекції та хвороби — часто деякі хвороби, наприклад, грибкові інфекції, можуть впливати на облисіння;

ліки і лікування — деякі сильні медикаменти (антидепресанти, бета-блокатори тощо) можуть викликати посилене випадіння волосся;

стрес — гострий стрес чи травма можуть спричинити так зване тимчасове облисіння.

Як зупинити процес облисіння: допоможе аромат

Як зупинити процес облисіння / Фото: Pexels

Нещодавно вчені з університету в Манчестері знайшли новий і досить цікавий спосіб боротьби з облисінням. На їхню думку, зупинити алопецію допоможе запах сандалового дерева. Справа в тому, що рецептори нюху у людини розташовані не лише в носі, а й в інших зонах, зокрема біля фолікулів волосся. Клітини там продукують білок OR2AT4, який бере участь у низці процесів в нашому організмі та регулює реакцію на запахи. А ще саме цей білок допомагає формувати нову тканину на місці пошкодженої. Вчені припустили, якщо на нього впливати, то можна стимулювати зростання нового волосся.

Для підтвердження своєї гіпотези вчені взяли зразки шкіри голови у тих добровольців, які робили підтяжку обличчя. Потім помістили їх разом із сандаловою віддушкою до дослідницького боксу і залишили на шість днів. Виявилося, що запах сандалу сильно вплинув на білок OR2AT4. В результаті було зафіксовано, що збільшилася кількість гормону, який відповідає за зростання волосся. Потім вчені заблокували запах і помітили, що рівень гормону знизився до звичайного показника. А фолікули волосся почали відмирати сильніше і швидше, ніж робили це під впливом запаху сандалового дерева.

А ось запах справжнього сандалу, впевнені вчені, для боротьби з облисінням не підійде, оскільки його молекула має іншу структуру.

Що точно допомагає від облисіння

На сьогоднішній день існує всього три методи, які дійсно працюють і допомагають боротися з облисінням у чоловіків.

Професійний масаж допомагає поліпшити кровообіг та стимулювати зростання волосся.

Лазерна терапія, за якої використовують червоні лазери чи світлодіоди, щоб стимулювати волосяні фолікули. Це покращує якість та щільність волосся.

Мезотерапія, яка є ін'єкцією спеціальних розчинів у шкіру голови, щоб стимулювати волосяні фолікули, покращити кровообіг та харчування коренів волосся.

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