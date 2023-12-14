Буде ідеально чистим без прання: як швидко освіжити одяг і позбутися плям

Якщо немає часу на прання, потрібно швидко позбутися неприємного запаху на одязі чи плям, допоможуть прості, але досить дієві рекомендації.
Раптом вимкнули світло, а вам на ранок потрібна чиста сорочка без запаху поту і плям. У таких випадках можна скористатися простими лайфгаками, які допоможуть убити неприємні запахи, вивести плями і зробити одяг чистим та свіжим. Розповідаємо, що потрібно зробити, щоб ваші речі стали ідеально чистими без прання.
Як вивести плями і неприємний запах з одягу без прання
- Оцет чи перекис водню. Потрібно обробити кожну пляму оцтом, перекисом водню або ізопропиловим спиртом за допомогою розпилювача. Через кілька хвилин пляма і запах від неї мають зникнути. У разі потреби процедуру необхідно повторити.
- Розвісити одяг на свіжому повітрі. Такий спосіб уб’є всі неприємні запахи, якщо ви його розвісите на кілька годин на балконі.
- Горілка. Щоб зробити плямовивідник із горілки, розбавте її з водою у пропорціях 1:2. За допомогою розпилювача обробіть усі плями на одязі. Після того, як одяг висохне, плями та неприємний запах також зникнуть.
- Морозилка. Щоб вивести всі неприємні запахи на речах, потрібно скласти їх у пакет і покласти в морозильну камеру на півгодини. Низька температура убиває всі бактерії, які викликають неприємні аромати.
- Ефірні олії. Такий спосіб допоможе прибрати неприємний аромат у шафі, від чого ваш одяг буде приємно пахнути. Візьміть свій улюблений запах і нанесіть кілька крапель олії на ватний диск, потім покладіть його до шафи. Через кілька годин увесь ваш одяг, що знаходиться в шафі, буде приємно пахнути.
- Газетні кульки. Такий спосіб допоможе впоратися із запахом поту у взутті та на одязі. Потрібно з газети сформувати кульки й засунути їх у чоботи або черевики. А для одягу просто згорніть папір у декілька шарів і покладіть під пахви.
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