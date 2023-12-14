Буде ідеально чистим без прання: як швидко освіжити одяг і позбутися плям

Якщо немає часу на прання, потрібно швидко позбутися неприємного запаху на одязі чи плям, допоможуть прості, але досить дієві рекомендації.

Раптом вимкнули світло, а вам на ранок потрібна чиста сорочка без запаху поту і плям. У таких випадках можна скористатися простими лайфгаками, які допоможуть убити неприємні запахи, вивести плями і зробити одяг чистим та свіжим. Розповідаємо, що потрібно зробити, щоб ваші речі стали ідеально чистими без прання.

Як вивести плями і неприємний запах з одягу без прання

Оцет чи перекис водню. Потрібно обробити кожну пляму оцтом, перекисом водню або ізопропиловим спиртом за допомогою розпилювача. Через кілька хвилин пляма і запах від неї мають зникнути. У разі потреби процедуру необхідно повторити.

Потрібно обробити кожну пляму оцтом, перекисом водню або ізопропиловим спиртом за допомогою розпилювача. Через кілька хвилин пляма і запах від неї мають зникнути. У разі потреби процедуру необхідно повторити. Розвісити одяг на свіжому повітрі. Такий спосіб уб’є всі неприємні запахи, якщо ви його розвісите на кілька годин на балконі.

Такий спосіб уб’є всі неприємні запахи, якщо ви його розвісите на кілька годин на балконі. Горілка. Щоб зробити плямовивідник із горілки, розбавте її з водою у пропорціях 1:2. За допомогою розпилювача обробіть усі плями на одязі. Після того, як одяг висохне, плями та неприємний запах також зникнуть.

Щоб зробити плямовивідник із горілки, розбавте її з водою у пропорціях 1:2. За допомогою розпилювача обробіть усі плями на одязі. Після того, як одяг висохне, плями та неприємний запах також зникнуть. Морозилка. Щоб вивести всі неприємні запахи на речах, потрібно скласти їх у пакет і покласти в морозильну камеру на півгодини. Низька температура убиває всі бактерії, які викликають неприємні аромати.

Щоб вивести всі неприємні запахи на речах, потрібно скласти їх у пакет і покласти в морозильну камеру на півгодини. Низька температура убиває всі бактерії, які викликають неприємні аромати. Ефірні олії. Такий спосіб допоможе прибрати неприємний аромат у шафі, від чого ваш одяг буде приємно пахнути. Візьміть свій улюблений запах і нанесіть кілька крапель олії на ватний диск, потім покладіть його до шафи. Через кілька годин увесь ваш одяг, що знаходиться в шафі, буде приємно пахнути.

Такий спосіб допоможе прибрати неприємний аромат у шафі, від чого ваш одяг буде приємно пахнути. Візьміть свій улюблений запах і нанесіть кілька крапель олії на ватний диск, потім покладіть його до шафи. Через кілька годин увесь ваш одяг, що знаходиться в шафі, буде приємно пахнути. Газетні кульки. Такий спосіб допоможе впоратися із запахом поту у взутті та на одязі. Потрібно з газети сформувати кульки й засунути їх у чоботи або черевики. А для одягу просто згорніть папір у декілька шарів і покладіть під пахви.

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