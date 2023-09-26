Буде ідеально гострим: простий спосіб, щоб заточити ніж в м'ясорубці

Часто господині перемелюють м'ясо у фарш самостійно. Але для цього потрібна гостра м'ясорубка.

Раніше ми писали про те, навіщо в раковині другий маленький отвір і що з ним потрібно робити.

Заточити ніж в м'ясорубці можна і самостійно за допомогою підручних засобів. Щоб зробити це, вам знадобиться лише шматок дрібнозернистого шмерґельованого (наждачного) паперу.

Принцип роботи м'ясорубки полягає в тому, що м'ясо чи інші продукти перемелюються між сіткою та ґвинтом. Це дещо нагадує роботу ножиць, адже папір ріжуть два леза, які стикаються. Можете навіть провести цікавий експеримент — вирізати смужку паперу, вставити її в дірочку сітки, зверху покласти ґвинт і провернути так, ніби ви зрізаєте папір. Якщо сітка та ґвинт не заточені, то папір просто прогнеться. Так само і м'ясо — воно буде погано перемелюватися і перерізатися.

Як правильно заточити ніж в м'ясорубці

Чим наточити ніж в м'ясорубці / Фото: pixabay.com

Запам'ятайте прості кроки:

Покладіть лист наждачного паперу на абсолютно рівну поверхню. Візьміть ґвинт, злегка натискаючи його на папір, робіть кругові рухи проти годинникової стрілки, поки поверхня не стане відполірованою та блискучою. Не забудьте зробити такі самі обертання сіткою.

При складанні м'ясорубки ці дві деталі потрібно з'єднувати завжди відполірованими поверхнями. Тому що так ви зможете створити ефект ножиць, які самозаточуються.

Не забудьте добре промити всі детальки перед тим, як використовувати м'ясорубку для перемелювання м'яса чи інших продуктів.

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