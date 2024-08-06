Квітнутиме значно довше: що не можна садити поряд з лавандою на клумбі

Лаванда не лише створює розкішний дизайн саду, але й наповнює його неповторним ароматом. До того ж ця рослина посухостійка і не потребує особливого догляду.

Однак важливо ще й розуміти, що лаванда реагує на вплив тих рослин, які ростуть поряд з нею. Про це пише видання Express, посилаючись на експертку з садових рослин Конні Поулз. Вона поділилася, які "сусіди" допоможуть лаванді довше та рясніше квітнути, а які, навпаки, зашкодять цьому процесу.

Ідеальна пара для лаванди – троянди. Також пишне та довге квітіння забезпечене, якщо посадити біля цієї ароматної трави інші подібні рослини, зокрема розмарин. Вони полюбляють однакові умови догляду та якості ґрунту. Наприклад, їм підходить сонячна ділянка з добре дренованою землею.

Проте, каже експертка, є три рослини, які в жодному разі не можна садити біля лаванди, адже вони погано вживаються поряд.

Насамперед йдеться про розрив-траву. Вона полюбляє затінок, а тому разом з лавандою просто не зможе рости в одних і тих самих умовах. Якщо посадити в затінку лаванду, вона точно не порадує пишними бутонами.

Ще однією тіньолюбивою рослиною, якій не місце біля лаванди, є хоста. Хоча на клумбі ці дві квітки матимуть ефективний вигляд, однак якщо посадити хосту на сонячній ділянці, вона неодмінно отримає сонячні опіки.

Створюючи клумбу в сільському стилі, може здатися, що з лавандою чудово поєднуватиметься камелія. Однак варто зазначити, що остання полюбляє менше сонця і багато води, а ці умови догляду зовсім не підходять ароматній траві.

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