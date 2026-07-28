Буде родити до 20 років: топ-5 сортів малини для смачного і щедрого урожаю

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Свіжа та соковита малина — одна з найпопулярніших ягід у наших садах. Водночас це довговічна культура: за правильного догляду багаторічні кущі плодоноситимуть роками, якщо не десятиліттями. Розповідаємо, як правильно доглядати за малиною і які сорти дадуть найбільший і найсмачніший урожай.

Про це пише Martha Stewart.

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Кращі сорти малини для великого і смачного урожаю

Щоб створити дійсно плодоносну ягідну ділянку, важливо грамотно підійти до вибору сортів, дотриматися термінів посадки та опанувати техніку обрізування. Своїми рекомендаціями щодо догляду за малиною поділилися американські фахівці — професор садівництва й фахівець із вирощування дрібноплодових культур Університету штату Огайо Ґарі Ґао, а також власниця ферми «The Berry Patch» Дейл Іла Ріґґс.

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Час висадки малини прямо залежить від кліматичної зони та типу матеріалу.

«Рослини зі сплячою відкритою кореневою системою можна висаджувати у травні та червні, коли ґрунт уже не занадто вологий», — зазначає Ґарі Ґао.

Натомість рослини в контейнерах можна висаджувати будь-коли, за умови регулярного поливу. Ключова вимога малини до вашої ділянки — якісний дренаж. Для малини найкраще підходить родючий, слабокислий ґрунт із показником pH у межах 5,5–6,5.

Найкраще вибрати супісок, збагачений компостом або іншою органікою. Шар мульчі допоможе утримувати вологу та контролювати температуру. Якщо у вас ґрунт із поганим дренажем, малину краще посадити на підняті грядки.

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Ділянка має освітлюватися прямим сонячним світлом щонайменше 6–8 годин на добу. Не забувайте і про відстань між кущами — оптимально 45–60 см. Між кожними рядами малини має бути відстань 2,4–3 м. Якщо кущі великі та важкі, встановіть спеціальні опори.

Як вибрати вдалий сорт малини

Сьогодні садівники можуть обирати з сотень сортів малини у найрізноманітніших відтінках. Кожен із них має власні смакові особливості та період дозрівання. За типом плодоношення малину ділять на дві основні групи:

Літня (одноразова): закладає бруньки на пагонах минулого року й дає один урожай на початку літа.

Ремонтантна: формує ягоди на пагонах першого року, починає плодоносити з кінця літа до осені.

Краще поєднати відразу кілька видів, аби малина була у вас все літо та осінь. Серед найпопулярніших сортів, які можна висадити у себе, є такі:

Heritage : класика з яскраво-червоними ягодами. Ремонтантний сорт із високою стійкістю до хвороб, дає 2 врожаї за сезон. Підходить для випічки та джемів.

Caroline : великі, дуже солодкі ягоди, щедрий осінній урожай і гарний імунітет до хвороб.

Tulameen : літній сорт, що має винятковий смак і великий розмір ягід.

Anne : золотиста ремонтантна малина з вираженим абрикосовим присмаком. Добре адаптується як до морозів, так і до спеки.

Jewel: популярний сорт чорної малини, зовні схожий на ожину. Глибокий темно-фіолетовий колір поєднується з винно-солодким смаком і високим вмістом антиоксидантів.

Правила догляду та секрети обрізування

Після посадки малині потрібен регулярний полив — ґрунт має залишатися помірно вологим, але без застою води. Навесні виривайте бур’яни навколо кущів, а також вносьте компост.

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У літніх сортів після завершення плодоношення повністю вирізають пагони, які давали урожай. Ремонтантні сорти можна обрізати залежно від того, скільки врожаїв ви хочете отримати.

Збирати ягоди радять зверху вниз по кожному грону, обираючи лише ті, які легко відриваються. У пік сезону оглядати кущі варто раз на кілька днів. Оптимальний час для обриву малини — прохолодні ранкові години.

За умов правильного догляду кущі малини можуть плодоносити і по 20 років.

Які рослини потрібно садити біля малини для великого урожаю

Нагадаємо, кущі малини можуть плодоносити десятиліттями, але для рясного врожаю їм потрібні сонячні ділянки з добре дренованим, слабокислим ґрунтом, регулярний полив під корінь, вчасне обрізування та правильне сусідство.

Корисними сусідами для малини є рослини, які приваблюють запилювачів — ехінацея, лаванда, ромашка. А також ті, що збагачують ґрунт азотом — біла конюшина.

Також поруч із малиною варто садити рослини, які відлякують шкідників своїм ароматом і властивостями — чорнобривці, деревій, часник, цибуля, цибуля-шніт, настурція та м’ята.

Водночас фахівці застерігають від висаджування поруч із малиною ожини, суниці та інших ягідних культур через ризик поширення спільних хвороб.

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