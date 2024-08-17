Буде твердим і соковитим до весни: правила зберігання буряка після збирання

Якщо припуститися помилки під час збирання урожаю буряків чи неправильно підготувати їх до зберігання, можна втратити результати роботи кількох місяців.

Першим пунктом, який відповідає за успішне зберігання буряка є правильний термін збирання коренеплоду. Слід зазначити, що буряки бувають ранніми, пізніми та з середнім терміном дозрівання. На те, щоб отримати урожай, піде відповідно 50, 100 чи 80 днів. Однак, також потрібно звертати увагу на погоду. Якщо в вашому регіоні вона "підкачала" чи клімат постійно більш суворий, може знадобитися більше часу.

Після викопування буряка з землі, його не можна одразу ж відправляти у підвал чи холодильник на зберігання. Потрібно прямо на городі відрізати бадилля (залишіть "хвостик" приблизно 1 см). Потім урожай підсушується, акуратно очищається від ґрунту. Обов'язково на цьому етапі відсортуйте ті плоди, які почали псуватися чи були пошкоджені.

Не забувайте видалити бічні корені, але при цьому не пошкодьте сам буряк. Основний корінь, якщо він надто довгий, також можна обрізати, залишивши десь 7 см.

Спочатку буряки зберігають у ямі чи траншеї, які викопують в землі. Можете прибрати у підвал чи темну комору. Якщо спеціальних місць для зберігання немає, підійде й холодильник. Загалом слідкуйте, щоб температура не перевищувала +2 градуси, а вологість повітря була близько 90%.

Серед досвідчених городників існують деякі хитрощі, які допоможуть довше зберігати буряк твердим та соковитим. Так, наприклад, його розкладають у підвалі разом з картоплею (шар за шаром). Так картопля віддаватиме буряку свою вологу. Він залишатиметься твердим, а вона не згниє передчасно.

Буряки також можна зберігати у ящиках з піском, який попередньо прожарюють в духовці чи просушують на сонці. Плоди варто складати так, щоб вони не торкалися один одного. Інколи буряк пересипають порошком з крейди.

В квартирі буряк можна зберігати не більше 4 місяців. Наприклад, у ящиках з піском плоди спокійно полежать на утепленому балконі. А щоб буряк пролежав до весни навіть у квартирі, слід заморочитися. Приготуйте сметаноподібну суміш з води і глини, окуніть в неї кожен плід окремо і висушіть.

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