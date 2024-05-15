Буде зростати і квітнути: де повинна стояти товстянка, що любить грошове дерево

Щоб товстянка, яку ще в народі називають грошове дерево, радувала зростанням та пишним квітінням, потрібно обрати для неї ідеальне місце в будинку.

Мабуть, грошове дерево — це одна з найпопулярніших рослин, які ставлять в своїх оселях українці. Популярність товстянки пов'язана не лише з її приємним зовнішнім виглядом та простотою в догляді, але й з сакральною енергетикою. Ще наші пращури вірили, що ця рослина здатна притягнути у родину добробут та щастя.

Але, щоб магічні властивості товстянки дійсно працювали, а вона сама радувала пишним квітінням та постійним зростанням, потрібно вибрати правильне місце. Таке, де рослина буде почувати себе максимально комфортно.

Отже, квітникарі радять в жодному разі не ставити поряд з грошовим деревом інші рослини. Справа в тому, що товстянка любить вільний простір. Також ця рослина погано себе почуває під прямим сонячним промінням. В такому разі на листі навіть можуть з'явитися опіки у вигляді білих плям.

На літо товстянку важливо притінити, захистивши від сонця, а ось на зиму краще перемістити ближче до джерела природнього освітлення. Для рослини дуже важливим є свіже повітря, тому в літній період можете без остраху ставити вазон біля відкритого вікна. Дуже важливо, щоб кімната, де зростає квітка, постійно провітрювалася.

Експерти стверджують, що ідеальним місцем для розміщення товстянки є вікна з південно-східної сторони. Також грошовому дереву буде комфортно на південно-західному або південному вікні, за умови, якщо ви будете затіняти рослину.

Якщо ви хочете поставити товстянку у спальні, пам'ятайте, що їй важливо підтримання температури 20-25 градусів влітку та 15-18 градусів взимку.

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