Будете діяти швидко — врятуєте урожай: як допомогти рослинам відновитися після граду

Всього за кілька хвилин сильний град може знищити результати вашої роботи на городі і залишити без майбутнього урожаю.

Експерти стверджують, якщо діяти достатньо швидко, то частину рослину можна врятувати.

Насамперед, одразу після негоди потрібно вигребти з грядок весь град, адже лід переохолоджує землю і рослини, які ростуть на ній. Потім обов'язково видаліть всі пошкоджені частини городини — від них однаково не буде жодної користі.

Після цього варто додатково підгорнути всі рослини добре розпушеним ґрунтом, адже в багатьох місцях негода можна сильно оголити кореневу систему. Якщо розсаду чи молоді рослини сильно прибило до землі, її потрібно самостійно "поставити", очистити від бруду буквально кожен листочок, а зовсім м'яке листя, яке зів'яло, акуратно зрізати ножицями.

Якщо у огірків та помідорів зламалася верхівка, але частина стебла збереглася (разом з нижніми листочками), вони ще випустять бічні пагони, на яких сформується урожай. Щоправда, отримати плоди ви зможете з невеликим запізненням. Збиті верхівки помідорів додатково можна поставити у воду (якщо вони не сильно зів'яли), у яку додайте біостимулятор (на 1 л води потрібно 1 г). Через кілька днів вони дадуть нове коріння.

На грядках з часником та цибулею за допомогою секатора чи ножиць видаліть всі пошкоджені частини. Через певний час вони відростуть, хоча, звичайно, це негативно позначиться на урожаю.

Всі повалені рослини потрібно підв'язати до дерев'яних кілочків, злегка підгорнувши землю (висота до 5 см), щоб вони віддали на відновлення коріння лише частину соків, а інші підуть на відростання зеленої маси. Щоб проникав кисень і коріння не задихалося, потрібно акуратно розпушити ґрунт.

Не забувайте про підгодівлю. Після граду рослини особливо потребують стимуляції росту та підтримання загального імунітету. Для цього фахівці радять провести обприскування одним із стимуляторів росту (розводити за інструкцією від виробника). Позакореневе підживлення проводиться раз на 14-20 днів.

Через 2-3 дні після негоди обов'язково внесіть позакореневе підживлення азотовмісними добривами (наприклад, сечовина чи аміачна селітра). Можете використовувати і органіку (курячий послід або коров'як — третина ємності заповнюється органікою, а потім до верху заливається водою, настоюється 3-5 днів, після чого розчин розводиться водою у пропорції 1:10). Підійде настій з кропиви, бур'янів.

По можливості прикрийте рослини, які найбільше постраждали, від сильного вітру та палючого сонця. Не забувайте, що через ослаблення вони більш схильні до появи захворювань і шкідників. Наприклад, щоб в цей період городина не підхопила фітофтору, доведеться її обприскати фунгіцидами. Підійдуть також народні методи: розчин молока, йод (на 9 л води візьміть 1 л молока і 15 крапель йоду). Обробляти грядки потрібно вранці або увечері в тиху погоду.

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