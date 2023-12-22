Будете мати дешевий і старий вигляд: які вбрання краще не носити після 50 років

Щоб у віці за 50 років мати елегантний та жіночний вигляд, варто запам'ятати кілька важливих порад.

Скажіть міні чітке "ні"

Будь-яка довжина міні (спідниця чи сукня) на жінці за 50 років буде мати недоречний вигляд. І тут немає значення, яка у вас фігура. Жінки наче навмисно намагаються довести коротким одягом, що вони ще молоді. Але, насправді, виходить навпаки. Таке вбрання дуже старить.

Дорослим жінкам стилісти рекомендують завжди обирати довжину міді. Вона чудово коригує фігуру, підкреслює стрункість ніг та приховує всі проблемні місця.

Кислотні кольори забороняються

Якими б модними не були кислотні кольори, на жінці 50+ вони будуть мати кумедний вигляд. Взагалі, фахівці стверджують, що вони підходять лише дітям та підліткам. Якщо доросла жінка вдягає неоново-жовтий чи яскраво-рожевий, з'являється таке відчуття, наче вона позичила образ у шафі доньки.

До того ж кислоті кольори зовсім не додають шику та елегантності. Якщо вам хочеться додати до свого вбрання трішки яскравості, стилісти рекомендують звернути увагу на приглушені, наче "пильні" відтінки.

Будьте обережними з анімалістичним принтом

Як одягатися в 50+, щоб не мати дешевий вигляд / Фото: Фото з відкритих джерел

Будь-яке анімалістичне забарвлення в гардеробі зрілої жінки буде мати кумедний вигляд. "Хижі" принти дуже здешевлюють образ, навіть якщо ви будете носити лише речі іменитих дизайнерів.

А якщо ви хочете показати "хижу" натуру, можете додати анімалістичний принт у деталях. Наприклад, розбавити монохромний образ сумочкою під леопарда чи окулярами в "зміїній" оправі.

Не варто фокусуватися на старому одязі

Навіть якщо вам важко розпрощатися з улюбленими предментами гардеробу, це потрібно зробити. Деякі жінки полюбляють зберігати купу старого одягу з надією, що мода може знову повернутися. При цьому носять антитрендові речі, які дуже їх старять.

Якщо ви боїтеся купувати брендовий модний одяг, спробуйте звернути увагу на базовий гардероб, який вважається вічною класикою. Базу варто підбирати з урахуванням фігури, віку, індивідуальних особливостей.

Забудьте про "бабусине" взуття

Звичайно ж, у зрілому віці завжди хочеться, щоб взуття було зручним, а ось краса часто відходить навіть не на другий, а на десятий план. Але слід запам'ятати, що старенькими сандалями ви точно зіпсуєте навіть найбільш елегантний образ. А старі черевики будуть виглядати кумедно і дешево поряд з шикарною міді спідницею.

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