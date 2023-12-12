Будете найстильнішою навіть в сильний мороз: яка сумка підійде під будь-який верхній одяг

Створюючи зимовий образ не забувайте про деталі. Особливої уваги потребують сумки. Адже це не лише стильний, але й практичний аксесуар. Яка сумка підходить для зими: розбираємося.

Для зимового образу потрібно підбирати універсальну сумку, яка буде чудово поєднуватися як з елегантними пальтами, так і зі стильними пуховиками. Розбираємося, які саме моделі відповідають всім критеріям.

Яка сумка підійде під пуховик і пальто: універсальна модель

Наймоднішими сумками сезону осінь-зима 2023-2024 стали каркасні моделі середнього розміру. Серед жінок їх ще прозвали "скриньками". Вони відрізняються тим, що не зобов'язують складати образ надто ретельно.

Ще одним універсальним рішенням можна назвати об'ємні тоути. Щоправда, стилісти рекомендують на зимовий період звернути увагу на моделі з м'якої шкіри, а не ті, що добре тримають форму. Щільні варіанти великого розміру будуть чудово поєднуватися з шубою чи пальто, а ось до пуховика вони не підходять.

Сміливо можна купувати так звані "багети" — сумки, які мають форму напівмісяця.

Від мікроваріантів же краще відмовитися, адже вони зовсім "загубляться" серед об'ємного верхнього одягу.

Який колір сумки можна носити взимку: увага на декор

Який колір сумки можна носити взимку / Фото: pixabay.com

Якщо ви хочете трішки освіжити темний зимовий образ з верхнім одягом, придивіться до яскравої сумки. Справжніми гітами сезону стали помаранчевий та червоний.

До однотонного верхнього одягу можете сміливо підбирати аксесуари з мінімалістичним принтом. Найбільше уваги цього сезону стилісти приділяють імітації зміїної шкіри, плетеним варіантам та моделям з асиметричним верхом. Але якщо вам подобаються глянцеві варіанти — вони все ще залишаються в моді.

Якою повинна бути ручка у зимової сумки

Хоча ручка сумки і є зовсім невеличким елементом, але в зимовому образі він відіграє дуже важливу роль. Моделі з занадто довгими, тонкими ручками чи моделі з ланцюжками не поєднуються з верхнім одягом. Краще обирати широку ручку, яка точно не "загубиться" на пальті і не передавить матеріал пуховика.

Віддавайте перевагу середній довжині, щоб аксесуар розташовувався на тілі трохи вище талії. Будьте обережними з крос-боді, адже на об'ємному верхньому одязі така сумка може опинитися в районі грудей і зробить образ смішним.

Як правильно поєднати сумку і верхній одяг

Слід пам'ятати про баланс і акцентні аксесуари поєднувати лише з однотонним верхнім одягом. Пальто і шуби можна сміливо носити практично з будь-якими моделями. Елегантна сумка додасть образу серйозності, а розслаблена врівноважить його.

Яка сумка підійде під пуховик 2023-2024 року? Краще звернути увагу на не надто витончені рішення. Тоді образ не буде виглядати суперечливим.

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