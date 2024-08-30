Будете отримувати сотні "лайків" в соцмережах: експертка розповіла, як завжди гарно виходити на фото

Звичайно, переважна більшість дівчат хочуть мати ефектний вигляд не лише в житті, але й на фотографіях. Щоб ваші знімки було не соромно викласти в соціальних мережах, варто вивчити секрети позування.
Про позування, як свого роду мистецтво, розповідає у своєму Instagram знаменита фотографиня з Чикаго, Бонні Родрігес Кшивіцкі. Вона ділиться з підписниками корисними порадами, як завжди красиво виходити на фото.
Вуличне фото на лавці
Щоб не мати сутулий вигляд, не забувайте завдли випрямляти спинку і розвертатися у кадр на 3/4. При цьому праве плече виводьте вперед, трохи опускайте ліву ногу, а руки вільно кладіть на коліна.
Спробуйте уявити себе монаршою особою на одну мить. Для цього погляньте вдалину з максимально загадковим поглядом, ніби від вашої вдалої фотографії залежить доля всього людства. Повірте, у вас все вийде.
Як позувати на вулиці
Якщо ви хочете зробити красиві знімки під час прогулянки на вулиці, завжди позуйте у профіль. Не забудьте знайти точку опори, яка доходитиме вам до спини і встаньте так, щоб вона була майже паралельно вашому тілу. Ліву руку краще відкинути, праву ногу зігнути в коліні, а голову підняти вище.
Не слід витягувати кінцівки вздовж тулуба, а також не намагайтесь зайняти у кадрі центральне положення.
Красиве пляжне фото
На відпочинку саме час уявити себе героїнею культового серіалу про рятувальників Малібу. Щоб пізніше похизуватися фотографіями в своїх соцмережах, розверніться у кадрі на 3/4, намагаючись "сховати" всі проблемні зони та втягнути живіт, погляд направте у бік від лінії плечей.
При цьому слідкуйте, щоб між підборіддям і ключицями був кут в 35-45 градусів, руки клаще зігніть в ліктях і покладіть на стегна.
Як зробити красиве фото сидячи
Якщо ви робите фото у присіді, не слід завалювати свій корпус назад. Краще перенести вагу на опорну ногу, змістивши трохи торс та плечі, а ліктем обпертися на коліно, розлабивши другу руку.
За наявності стільця або табурету, краще сісти на нього. Для найкращого позування вирівняйте спину, підніміть ноги на носочки і злегка схиліть голову набік. Так ви будете мати розслаблений і природний вигляд. Руки можна опустити між стегон. І, звичайно ж, не забувайте розвертатися у кадр в напівпрофіль.
Портретне фото крупним планом
Дуже важливо на портретних фото крупним планом тримати правильну дистанцію і уникати "закритих" поз. Важливо розвернутися до фотографа в анфас і змістити стегно трохи правіше від центру.
Не забувайте втягнути живіт, злегка підняти голову і розташувати руки, злегка зігнувши їх в ліктях. Одну можна прибрати у кишеню чи покласти на сумку. Другу краще відвести вбік, щоб був простір між внутрішньою стороною ліктя та талією.
Яскраві елементи на фото
Найважливіше слідкувати за тим, щоб фон контрастував з кольором одягу, інакше ви будете зливатися з ним. Роблячи знімку у повний зріст, вагу слід переносити на опорну ногу, а іншу ставити на носок у розслабленому вигляді.
Руки можна опустити вздовж корпусу. Намагайтесь не комплексувати, не зажиматися і усміхатися.
Як гарно фотографуватися вдома
На таких фотографіях можна злегка розслабитися. Лише не забувайте правильно ставити корпус: розвертати його у кадрі на 3/4. А ще спробуйте позувати так, ніби ви плануєте підстрибнути на місці. Так ви отримаєте романтичне і легке фото.
Приховуємо проблемі зони на відпочинку
Якщо у вас неідеальне тіло або маленький зріст, завдяки правильній побудові кадру можна приховати будь-які недоліки і навіть здаватися трішки вищою. Насамперед, завжди вставайте до фотографа у напівпрофіль. Тепер спробуйте вивести вперед не опорну ногу. Далі підніміться на носочки, вдаючи, ніби збираєтесь зробити крок уперед.
Така порада допоможе вам візуально витягнути силует і скоригувати фігуру.
Фотографії з прогулянки
Людина матиме природний вигляд лише в тому разі, якщо вона буде виводити на передній план в кадр не опорну ногу. При цьому руки повинні розслаблено лежати вздовж тулуба, а праве плече злегка виведено вперед щодо лівого.
Як зробити гарне фото в дзеркалі
Композиція у дзеркалі повинна базуватися на правильній побудові паралельних і перпендикулярних ліній. Тому важливо звертати увагу на те, як саме розташовані ноги щодо одна одної та дивану. Також важливо правильно ставити руки та розвертати голову.
Ідеальне селфі
Головний секрет ідеального селфі в правильному освітленні. Фотографиня наголошує, що не можна ніколи нічого знімати проти світла, тому що отримаєте не лише темні фото, але й +10 років до свого зовнішнього вигляду.
Краще розверніться до джерела яскравого світла (краще природного) обличчям, підніміть телефон трішки вище рівня очей та злегка нахиліть камерою на себе.
Фото в стилі "не бачу, що мене фотографують"
Якщо ви хочете отримати фото, яке зроблене наче випадково, краще розвернутися в анфас, але обличчя відвернути від камери трішки вбік. Дивіться вище за камеру.
Можна додатково схрестити ноги чи поправляти волосся. Головне, щоб в кадрі була динаміка, а тому носочки краще витягувати від себе.
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