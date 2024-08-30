Будете отримувати сотні "лайків" в соцмережах: експертка розповіла, як завжди гарно виходити на фото

Звичайно, переважна більшість дівчат хочуть мати ефектний вигляд не лише в житті, але й на фотографіях. Щоб ваші знімки було не соромно викласти в соціальних мережах, варто вивчити секрети позування.

Про позування, як свого роду мистецтво, розповідає у своєму Instagram знаменита фотографиня з Чикаго, Бонні Родрігес Кшивіцкі. Вона ділиться з підписниками корисними порадами, як завжди красиво виходити на фото.

Вуличне фото на лавці

Щоб не мати сутулий вигляд, не забувайте завдли випрямляти спинку і розвертатися у кадр на 3/4. При цьому праве плече виводьте вперед, трохи опускайте ліву ногу, а руки вільно кладіть на коліна.

Секрети позування: куди діти руки на фотографії / Фото: Фото з відкритих джерел

Спробуйте уявити себе монаршою особою на одну мить. Для цього погляньте вдалину з максимально загадковим поглядом, ніби від вашої вдалої фотографії залежить доля всього людства. Повірте, у вас все вийде.

Як позувати на вулиці

Якщо ви хочете зробити красиві знімки під час прогулянки на вулиці, завжди позуйте у профіль. Не забудьте знайти точку опори, яка доходитиме вам до спини і встаньте так, щоб вона була майже паралельно вашому тілу. Ліву руку краще відкинути, праву ногу зігнути в коліні, а голову підняти вище.

Секрети позування на вулиці / Фото: Фото з відкритих джерел

Не слід витягувати кінцівки вздовж тулуба, а також не намагайтесь зайняти у кадрі центральне положення.

Красиве пляжне фото

На відпочинку саме час уявити себе героїнею культового серіалу про рятувальників Малібу. Щоб пізніше похизуватися фотографіями в своїх соцмережах, розверніться у кадрі на 3/4, намагаючись "сховати" всі проблемні зони та втягнути живіт, погляд направте у бік від лінії плечей.

Секрети позування на пляжі / Фото: Фото з відкритих джерел

При цьому слідкуйте, щоб між підборіддям і ключицями був кут в 35-45 градусів, руки клаще зігніть в ліктях і покладіть на стегна.

Як зробити красиве фото сидячи

Якщо ви робите фото у присіді, не слід завалювати свій корпус назад. Краще перенести вагу на опорну ногу, змістивши трохи торс та плечі, а ліктем обпертися на коліно, розлабивши другу руку.

Секрети позування сидячи / Фото: Фото з відкритих джерел

За наявності стільця або табурету, краще сісти на нього. Для найкращого позування вирівняйте спину, підніміть ноги на носочки і злегка схиліть голову набік. Так ви будете мати розслаблений і природний вигляд. Руки можна опустити між стегон. І, звичайно ж, не забувайте розвертатися у кадр в напівпрофіль.

Секрети позування сидячи / Фото: Фото з відкритих джерел

Портретне фото крупним планом

Дуже важливо на портретних фото крупним планом тримати правильну дистанцію і уникати "закритих" поз. Важливо розвернутися до фотографа в анфас і змістити стегно трохи правіше від центру.

Секрети позування крупним планом / Фото: Фото з відкритих джерел

Не забувайте втягнути живіт, злегка підняти голову і розташувати руки, злегка зігнувши їх в ліктях. Одну можна прибрати у кишеню чи покласти на сумку. Другу краще відвести вбік, щоб був простір між внутрішньою стороною ліктя та талією.

Яскраві елементи на фото

Найважливіше слідкувати за тим, щоб фон контрастував з кольором одягу, інакше ви будете зливатися з ним. Роблячи знімку у повний зріст, вагу слід переносити на опорну ногу, а іншу ставити на носок у розслабленому вигляді.

Секрети позування з яскравими елементами / Фото: Фото з відкритих джерел

Руки можна опустити вздовж корпусу. Намагайтесь не комплексувати, не зажиматися і усміхатися.

Як гарно фотографуватися вдома

На таких фотографіях можна злегка розслабитися. Лише не забувайте правильно ставити корпус: розвертати його у кадрі на 3/4. А ще спробуйте позувати так, ніби ви плануєте підстрибнути на місці. Так ви отримаєте романтичне і легке фото.

Секрети позування вдома / Фото: Фото з відкритих джерел

Приховуємо проблемі зони на відпочинку

Якщо у вас неідеальне тіло або маленький зріст, завдяки правильній побудові кадру можна приховати будь-які недоліки і навіть здаватися трішки вищою. Насамперед, завжди вставайте до фотографа у напівпрофіль. Тепер спробуйте вивести вперед не опорну ногу. Далі підніміться на носочки, вдаючи, ніби збираєтесь зробити крок уперед.

Секрети позування на відпочинку / Фото: Фото з відкритих джерел

Така порада допоможе вам візуально витягнути силует і скоригувати фігуру.

Фотографії з прогулянки

Людина матиме природний вигляд лише в тому разі, якщо вона буде виводити на передній план в кадр не опорну ногу. При цьому руки повинні розслаблено лежати вздовж тулуба, а праве плече злегка виведено вперед щодо лівого.

Секрети позування під час прогулянки / Фото: Фото з відкритих джерел

Як зробити гарне фото в дзеркалі

Композиція у дзеркалі повинна базуватися на правильній побудові паралельних і перпендикулярних ліній. Тому важливо звертати увагу на те, як саме розташовані ноги щодо одна одної та дивану. Також важливо правильно ставити руки та розвертати голову.

Секрети позування в дзеркалі / Фото: Фото з відкритих джерел

Ідеальне селфі

Головний секрет ідеального селфі в правильному освітленні. Фотографиня наголошує, що не можна ніколи нічого знімати проти світла, тому що отримаєте не лише темні фото, але й +10 років до свого зовнішнього вигляду.

Секрети позування: ідеальне селфі / Фото: Фото з відкритих джерел

Краще розверніться до джерела яскравого світла (краще природного) обличчям, підніміть телефон трішки вище рівня очей та злегка нахиліть камерою на себе.

Фото в стилі "не бачу, що мене фотографують"

Якщо ви хочете отримати фото, яке зроблене наче випадково, краще розвернутися в анфас, але обличчя відвернути від камери трішки вбік. Дивіться вище за камеру.

Секрети позування / Фото: Фото з відкритих джерел

Можна додатково схрестити ноги чи поправляти волосся. Головне, щоб в кадрі була динаміка, а тому носочки краще витягувати від себе.

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