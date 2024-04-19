Будете переможцями у "христосанні": цікавий спосіб, як зробити надзвичайно міцні яйця до Великодня

Декорування великодніх яєць — важлива частина свята. В Україні вона ще й доповнюється "христосанням" — традиція "битися" крашанками. Як пофарбувати яйця народними методами, щоб виграти кожен бій?

Згідно з народними прикметами, "бійка яйцями" символізує битву добра та зла. В давнину переможне яйце було прийнято зберігати до кінця свят як оберіг від зла і нечистої сили.

На Великдень люди, вітаючись, тричі промовляють фразу "Христос Воскрес!", цілуються і відповідають "Воістину Воскрес!". В давнину поцілунки вважали непристойним заняттям, а тому й виникла традиція "стукатися" яйцями. Цей процес отримав назву "христосання".

Звичайно, кожна людина хоче, щоб саме її великоднє яйце виявилося непереможним. Для цього можна піти на невеликі хитрощі або використати пшоно. Як пофарбувати яйця на Великдень, щоб вони були надзвичайно міцними? Існує кілька простих способів:

додайте сіль до води під час варіння яєць і їхня шкаралупа стане міцнішою — пропорції на 1 л потрібно 3 ст. ложки;

збийте яєчний білок з сіллю, а потім обмажте цією сумішшю крашанки, дайте їм обсохнути — зверху можете фарбувати харчовими фарбами на свій смак;

сучасним способом є використання спеціальних плівок з візерунками — коли ви надягаєте плівку на яйце, а потім опускаєте його у киплячу воду, то вона міцно обволікає шкаралупу.

Якщо ж у вас є час та бажання, ви можете спробувати створити по-справжньому непереможні яйця на Великдень з пшона. Процес виготовлення тут досить простий, але довготривалий:

Висипте пшоно у миску з харчовим барвником та ретельно перемішайте. Крупинки повинні повністю покритися кольором. Залиште пшоно на папері для випічки, щоб воно підсохло. Візьміть яєчний білок і збийте до утворення піни. Візьміть круто зварене яйце і з усіх боків обмажте його білком. Потім обсипте кольоровим пшоном так, щоб шкаралупа повністю покрилася. Залишіть яйце на папері на кілька годин, щоб воно обсохло.

Звичайно, ви можете пофарбувати частини пшона у різні кольори, а потім створити цікаві візерунки, викладаючи крупинки за допомогою пінцета.

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