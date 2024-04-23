Будете щасливі і житимете у достатку: які дні найбільш сприятливі для весілля у травні 2024 року

Завдяки місячному календарю одружень на травень 2024 року ви зможете обрати найбільш сприятливу дату для створення нової сім'ї.

Від дати весілля багато в чому залежить, наскільки щасливим та гармонійним буде ваше сімейне життя у майбутньому. Тому, обираючи день для одруження в травні 2024 року, потрібно звертати увагу не лише на власні уподобання, але й на календар фаз Місяця.

Як фази Місяця та дата весілля впливають на подружнє життя

Якщо пара одружилася в несприятливу дату, такий союз буде швидкоплинним, відрізнятиметься великою кількість сварок та скандалів. Астрологи стверджують, що дату весілля потрібно обирати в залежності від певних астрологічних параметрів. Наприклад, найсильніший вплив має положення супутника Землі в певному зодіакальному сузір'ї. Так, Риби, Рак, Телець, Стрілець, Водолій та Терези вважаються найбільш сприятливими сузір'ями для молодят.

А ось Овень, Скорпіон та Діва вважаються такими знаками зодіаку, які взагалі не схильні до створення гармонійного союзу. Повний Місяць, кажуть астрологи, допомагає створити сильний зв'язок з потужною позитивною енергетикою. Місяць, що росте, в свою чергу, є символом благополуччя та безлічі приємних емоцій.

Не варто одружуватися в дні, коли Місяць спадає. Це час для спокою, роздумів, прийняття рішень, а тому будь-які витівки, наприклад, весілля, можуть зазнати краху. Найменш сприятливим часом для обряду вважається період Молодика.

Місячний календар на травень 2024 року: сприятливі дати для весілля

Місячний календар на травень 2024 року: сприятливі дати для весілля / Фото: Unsplash

Найсприятливіші дні для одруження в травні 2024 року: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 30 числа.

Для урочистостей добре підійдуть дати: 1, 2, 11, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29 травня.

Нейтральними вважаються дні в травні 2024 року: 3, 4, 7, 16, 19, 24, 31 числа.

Астрологи рекомендують проводити урочисту церемонію 1, 2, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 30 травня. Саме в цей період Місяць перебуватиме у Близнюках, Раку, Леві, Стрільцях та Рибах. Така пара стане не просто сім'єю, а найближчими друзями. Між вами не буде свароки чи серйозних розбіжностей.

Ідеальними для церемонії вінчання є 3, 4, 12 та 30 травня.

Коли не варто одружуватися в травні 2024 року: місячний календар

Астрологи запевняють, що краще не планувати урочисту церемонію на 6, 8, 26, 27 травня, адже ці дати вважаються найменш сприятливими для цього. Категорично не підходять для вінчання чи створення шлюбу також 5 і 17 травня.

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