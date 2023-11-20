Матимете вигляд на 100 років: всього лише одна помилка призводить до появи глибоких зморшок

Звичайно, з віком зморшки на обличчі з'являються у всіх. Однак буває, що глибокі недоліки шкіри можна побачити в зовсім молодому віці, коли вони ще не повинні бути. Чому так відбувається? Косметологи стверджують, що глибокі зморшки формуються через важливу помилку: неправильно підібрану подушку і позу для сну.

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Як пояснюють експерти, якщо ви звикли спати на боці, то таке положення тіла призводить до застою лімфатичної рідини, що стає причиною появи глибоких зморшок у зоні носогубки, лобі, верхніх повіках, а також може спричинити появу заломів в зоні декольте. Хоча найбільшої шкоди для нашого здоров'я все ж завдає сон на животі.

Якщо ви хочете надовше зберегти молодість шкіри обличчя і відтягнути час, коли на ньому з'являться глибокі зморшки, краще привчити себе спати на спині. При цьому важливо правильно підібрати подушку. Вона повинна бути лише 8-10 см заввишки. А якщо у вас м'який матрас, тоді можна брати трішки вищу.

Важливо також, щоб край подушки повторював вигин шиї. Найкраще, якщо це буде так званий анатомічний варіант, який "запам'ятовує" всі вигини вашого тіла і не втрачає форму протягом сну.

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