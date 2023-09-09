Будете вражені неймовірним результатом: чим можна відполірувати ніж в домашніх умовах

Чим полірувати ніж в домашніх умовах, якщо він затупився? Засіб, який є в кожному домі — а результат на всі 100%.

Ніж можна назвати найважливішим предметом на кухні. Він повинен бути гострим, щоб ним можна було в будь-який момент з легкістю нарізати м'ясо чи овочі. Але навіть найдорожчі ножі з часом втрачають свою гостроту. І камінь для заточування не завжди знайдеться під рукою. В такому разі можна скористатися ефективними народними методами.

Полірування ножа можна провести засобом, який є в кожному домі. Виявляється з цим чудово справляється звичайна зубна паста. Спочатку потрібно обробити нею ніж, який затупився, потім взяти досить глибоку стару тарілку, поставити її вверх дном. На ньому можна завжди побачити виступ з більш грубим обідком.

Налийте у невелике поглиблення тарілки невелику кількість оцту, додайте дрібку солі, а потім заточіть ніж, наче ви використовуєте камінь для заточування. Проведіть лезо кілька разів під кутом з кожного боку, щоб отримати результат.

Чим краще точити ножі в домашніх умовах / Фото: скриншот з відео

Існує ще один перевірений дієвий метод. Для нього вам знадобляться:

склянка води;

2 чайні ложки солі.

Розчиніть сіль у воді, ретельно її перемішавши. Опустіть в склянку з розчином ніж, лезом в рідину. Залишіть на 30 хвилин. Якщо у вас є камінь для заточування, можна почати заточувати ніж на ньому. Якщо немає, можна використати альтернативу. Наприклад, чудово підійде пилочка для нігтів, якою ви не користуєтесь. Пилочку потрібно покласти на рівну поверхню, наприклад, стіл, гладенькою стороною донизу. Ніж тримати під кутом (приблизно 15 градусів) і, направивши лезо від себе, проведіть кілька разів з обох сторін.

Важливо, ніж не потрібно витирати після соленого розчину.