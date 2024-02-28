Будете їсти свої огірки вже в травні: як правильно посіяти насіння, щоб отримати ранній урожай

Ранній урожай огірків із теплиці доступний кожному, бо теплицю можна зробити за кілька хвилин із будь-якого поліетиленового пакета.

Якщо ви хочете смакувати своїми огірочками вже в травні, тоді варто скористатися порадами досвідчених городників. Вони поділилися чудовим методом висівання огірків у міні-теплиці з поліетиленових пакетів. Розповідаємо, коли і як правильно посіяти огірки для раннього урожаю.

Коли сіяти огірки у 2024 році за посівним календарем

Щоб урожай огірків був раннім, треба висівати насіння вже в березні і на початку квітня. Зазвичай, виробник вказує на пакуванні, які найкращі періоди для висівання насіння.

У 2024 році за посівним календарем найкращими днями для висівання огірків будуть:

У березні – 13, 14, 18, 19 числа.

У квітні – 10, 11, 14 числа.

Як правильно сіяти огірки для раннього урожаю: найкращий метод

Спочатку треба підібрати правильний сорт огірків. Для того, щоб отримати урожай уже наприкінці травня, варто брати відповідне насіння – раннього/суперраннього/ультрараннього сорту. Підготовка ґрунту. Земля повинна бути пухкою та поживною. Ідеальним варіантом буде перегній і звичайний городній ґрунт у рівних частинах з додаванням перліту для розпушування. Візьміть одноразовий пакет, насипте в нього ґрунт на півтора літра, щоб залишилася верхня частина для зв’язування. Зубочисткою зробіть отвори для дренажу. При пересадці ви зможете просто розрізати пакет і опустити рослину разом із землею в лунку. Таким чином, ви не турбуватимете коріння, рослина не хворітиме і швидко дасть урожай. Перед висаджуванням насіння в пакети підживіть ґрунт водою з додаванням будь-якого добрива. У кожному пакеті повинно бути по 2 насінини, щоб тоді мати можливість позбутися слабшого паростка. Якщо насіння вже оброблене, тоді можна класти по одній насінині. Пакети з огірками поставте у ємності, куди стікатиме вода. Тепер зробіть теплицю. Для цього достатньо просто зв’язати верх пакету вузлом і поставити в тепле місце – неподалік від батареї чи під лампу. Так насіння зійде набагато швидше. До середини квітня огірки вже підростуть, їх можна буде висадити в теплиці, а в травні ви вже ласуватимете своїми запашними хрумкими овочами.

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