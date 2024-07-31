Будете збирати урожай огірків до пізньої осені: фахівці розповіли, як продовжити їх плодоношення

Що потрібно зробити, щоб збирати врожай огірків до жовтня
Зазвичай у другій половині серпня листя на огірках жовтіє, скручується або покривається плямами, батоги в'януть, огірки, якщо і родять, то набувають потворної форми. В той час як при правильному догляді врожай огірків можна збирати до жовтня.
Досвідчені городники поділилися секретами, як продовжити плодоношення огірків до самих заморозків.
Що потрібно робити, щоб збирати врожай огірків і у вересні
- Огірки родять довше, ніж зазвичай, якщо їх вирощувати на вертикальних опорах, огірки, що ростуть на землі, швидше старіють через велику кількість листя, пасинків і перезрілих плодів. Крім того, такі грядки зручніші для догляду і збору врожаю.
- Посадка огірків повинна бути не густою. Загущення на грядці з огірками збільшують шанси їх захворіти, а саме хвороби є основною причиною ранньої загибелі огіркових батогів.
- Для того, щоб огірки довго родили, бажано вирощувати районовані та стійкі до хвороб сорти та гібриди.
- Найкращі для пізніх врожаїв вибирати партенокарпіки, самозапильні сорти огірків, оскільки в кінці літа і восени комах-запилювачів стає менше.
- Висаджувати сорти та гібриди огірків різного строку достигання — висівати як ранні, так і середньостиглі й навіть пізні сорти. Їх розсаду садити не в один день, а з інтервалом в 1-2 тижні. Найпершими ще на початку травня посіяти ранні огірки для споживання у свіжому вигляді, потім – середні для консервування, а потім і пізні для осіннього врожаю.
- Ще один варіант – посадити ранні сорти огірків на початку липня. Декому навіть вдається виростити врожай з серпневої розсади.
- Справжня і несправжня борошниста роса, антракноз, кладоспоріоз, пероноспороз, кореневі гнилі та інші хвороби огірка повною мірою проявляють себе в кінці літа, коли починається похолодання і часті дощі. Щоб захистити огірки від хвороб, а, значить, збільшити врожайність протягом усього вегетаційного періоду проводять профілактичні обприскування і поливи з біологічними фунгіцидами і стимуляторами росту. Обробляють рослини зазвичай раз на тиждень, а в серпні додають біопрепарати у воду при кожному поливі.
- Підживлювати огіркові батоги. Пониження температур в серпні негативно позначається на роботі кореневої системи, в результаті листя жовтіє, а огірок поступово гине. Щоб продовжити життя огіркових батогів потрібно провести позакореневе підживлення азотними добривами. Їх можна починати вже в кінці липня. Можна підживити розчином сечовини. Як варіант підживлення — пріле сіно залити водою у співвідношенні один до одного та настояти 48 годин. Настоєм сіна огірки необхідно обприскати три рази з інтервалом в 7 днів.
- В кінці літа вже не обійтися без утеплення огірків. Нічні температури падають, а мінімальна температура для зростання огірків становить 15°C. Крім утеплення бажано мульчувати ґрунт під кущами органічними матеріалами: тирсою, торфом, перегноєм, скошеною травою. Мульча захищає ґрунт від переохолодження уночі та перегрівання вдень. Для утеплення можна використовувати акумулятори тепла – пластикові пляшки з водою розкладені на грядці. Вдень вони накопичують тепло, а в нічні години віддають його в ґрунт, безпосередньо корінню.
- Щоб стимулювати зростання нових пагонів і плодів, рекомендують позбуватися старого зайвого листя. В першу чергу обривають все жовте, хворе, листя, що підсихає. Потім – все листи нижче зони плодоношення. Нарешті, видаляють листя поруч з огірочками за принципом, якщо немає зав’язі – лист видаляється. У результаті листя залишаються тільки поруч зі зростаючими “зародками”.
- Омолодити кущі огірків можна внаслідок їх здатності відрощувати додаткові корінці на пагонах. Батоги в огірках, які повзуть по землі здатні самостійно вкоренитися в землі. В огірках, які вирощують вертикально, нижні частини батогів засипають землею або перегноєм для утворення нових коренів. Щоб коріння не змусили себе чекати, поглиблені батоги поливають стимуляторами коренеутворення.
- Своєчасний збір урожаю огірків. Щоб змусити огірки родити довше, потрібно вчасно збирати урожай. Не можна допускати, щоб на грядці залишалися перерослі плоди. Кілька перезрілих огірків – це сигнал рослині, що насіння достатньо, справу зроблено, немає сенсу витрачати сили на нові плоди. І кущ починає швидко старіти.
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