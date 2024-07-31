Будете збирати урожай огірків до пізньої осені: фахівці розповіли, як продовжити їх плодоношення

Що потрібно зробити, щоб збирати врожай огірків до жовтня

Зазвичай у другій половині серпня листя на огірках жовтіє, скручується або покривається плямами, батоги в'януть, огірки, якщо і родять, то набувають потворної форми. В той час як при правильному догляді врожай огірків можна збирати до жовтня.

Досвідчені городники поділилися секретами, як продовжити плодоношення огірків до самих заморозків.

Що потрібно робити, щоб збирати врожай огірків і у вересні

Огірки родять довше, ніж зазвичай, якщо їх вирощувати на вертикальних опорах, огірки, що ростуть на землі, швидше старіють через велику кількість листя, пасинків і перезрілих плодів. Крім того, такі грядки зручніші для догляду і збору врожаю.

огірки, що ростуть на землі, швидше старіють через велику кількість листя, пасинків і перезрілих плодів. Крім того, такі грядки зручніші для догляду і збору врожаю. Посадка огірків повинна бути не густою . Загущення на грядці з огірками збільшують шанси їх захворіти, а саме хвороби є основною причиною ранньої загибелі огіркових батогів.

. Загущення на грядці з огірками збільшують шанси їх захворіти, а саме хвороби є основною причиною ранньої загибелі огіркових батогів. Для того, щоб огірки довго родили, бажано вирощувати районовані та стійкі до хвороб сорти та гібриди.

Найкращі для пізніх врожаїв вибирати партенокарпіки, самозапильні сорти огірків , оскільки в кінці літа і восени комах-запилювачів стає менше.

, оскільки в кінці літа і восени комах-запилювачів стає менше. Висаджувати сорти та гібриди огірків різного строку достигання — висівати як ранні, так і середньостиглі й навіть пізні сорти. Їх розсаду садити не в один день, а з інтервалом в 1-2 тижні. Найпершими ще на початку травня посіяти ранні огірки для споживання у свіжому вигляді, потім – середні для консервування, а потім і пізні для осіннього врожаю.

— висівати як ранні, так і середньостиглі й навіть пізні сорти. Їх розсаду садити не в один день, а з інтервалом в 1-2 тижні. Найпершими ще на початку травня посіяти ранні огірки для споживання у свіжому вигляді, потім – середні для консервування, а потім і пізні для осіннього врожаю. Ще один варіант – посадити ранні сорти огірків на початку липня . Декому навіть вдається виростити врожай з серпневої розсади.

. Декому навіть вдається виростити врожай з серпневої розсади. Справжня і несправжня борошниста роса, антракноз, кладоспоріоз, пероноспороз, кореневі гнилі та інші хвороби огірка повною мірою проявляють себе в кінці літа, коли починається похолодання і часті дощі. Щоб захистити огірки від хвороб, а, значить, збільшити врожайність протягом усього вегетаційного періоду проводять профілактичні обприскування і поливи з біологічними фунгіцидами і стимуляторами росту. Обробляють рослини зазвичай раз на тиждень, а в серпні додають біопрепарати у воду при кожному поливі.

а, значить, збільшити врожайність протягом усього вегетаційного періоду проводять профілактичні обприскування і поливи з біологічними фунгіцидами і стимуляторами росту. Обробляють рослини зазвичай раз на тиждень, а в серпні додають біопрепарати у воду при кожному поливі. Підживлювати огіркові батоги. Пониження температур в серпні негативно позначається на роботі кореневої системи, в результаті листя жовтіє, а огірок поступово гине. Щоб продовжити життя огіркових батогів потрібно провести позакореневе підживлення азотними добривами. Їх можна починати вже в кінці липня. Можна підживити розчином сечовини. Як варіант підживлення — пріле сіно залити водою у співвідношенні один до одного та настояти 48 годин. Настоєм сіна огірки необхідно обприскати три рази з інтервалом в 7 днів.

огіркові батоги. Пониження температур в серпні негативно позначається на роботі кореневої системи, в результаті листя жовтіє, а огірок поступово гине. Щоб продовжити життя огіркових батогів потрібно провести позакореневе підживлення азотними добривами. Їх можна починати вже в кінці липня. Можна підживити розчином сечовини. Як варіант підживлення — пріле сіно залити водою у співвідношенні один до одного та настояти 48 годин. Настоєм сіна огірки необхідно обприскати три рази з інтервалом в 7 днів. В кінці літа вже не обійтися без утеплення огірків . Нічні температури падають, а мінімальна температура для зростання огірків становить 15°C. Крім утеплення бажано мульчувати ґрунт під кущами органічними матеріалами: тирсою, торфом, перегноєм, скошеною травою. Мульча захищає ґрунт від переохолодження уночі та перегрівання вдень. Для утеплення можна використовувати акумулятори тепла – пластикові пляшки з водою розкладені на грядці. Вдень вони накопичують тепло, а в нічні години віддають його в ґрунт, безпосередньо корінню.

. Нічні температури падають, а мінімальна температура для зростання огірків становить 15°C. Крім утеплення бажано мульчувати ґрунт під кущами органічними матеріалами: тирсою, торфом, перегноєм, скошеною травою. Мульча захищає ґрунт від переохолодження уночі та перегрівання вдень. Для утеплення можна використовувати акумулятори тепла – пластикові пляшки з водою розкладені на грядці. Вдень вони накопичують тепло, а в нічні години віддають його в ґрунт, безпосередньо корінню. Щоб стимулювати зростання нових пагонів і плодів , рекомендують позбуватися старого зайвого листя . В першу чергу обривають все жовте, хворе, листя, що підсихає. Потім – все листи нижче зони плодоношення. Нарешті, видаляють листя поруч з огірочками за принципом, якщо немає зав’язі – лист видаляється. У результаті листя залишаються тільки поруч зі зростаючими “зародками”.

, рекомендують . В першу чергу обривають все жовте, хворе, листя, що підсихає. Потім – все листи нижче зони плодоношення. Нарешті, видаляють листя поруч з огірочками за принципом, якщо немає зав’язі – лист видаляється. У результаті листя залишаються тільки поруч зі зростаючими “зародками”. Омолодити кущі огірків можна внаслідок їх здатності відрощувати додаткові корінці на пагонах. Батоги в огірках, які повзуть по землі здатні самостійно вкоренитися в землі. В огірках, які вирощують вертикально, нижні частини батогів засипають землею або перегноєм для утворення нових коренів. Щоб коріння не змусили себе чекати, поглиблені батоги поливають стимуляторами коренеутворення.

можна внаслідок їх здатності відрощувати додаткові корінці на пагонах. Батоги в огірках, які повзуть по землі здатні самостійно вкоренитися в землі. В огірках, які вирощують вертикально, нижні частини батогів засипають землею або перегноєм для утворення нових коренів. Щоб коріння не змусили себе чекати, поглиблені батоги поливають стимуляторами коренеутворення. Своєчасний збір урожаю огірків. Щоб змусити огірки родити довше, потрібно вчасно збирати урожай. Не можна допускати, щоб на грядці залишалися перерослі плоди. Кілька перезрілих огірків – це сигнал рослині, що насіння достатньо, справу зроблено, немає сенсу витрачати сили на нові плоди. І кущ починає швидко старіти.

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