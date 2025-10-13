Будівельники натрапили на тіло під килимом і розкрили злочин, що змінив історію криміналістики

Килим / © Unsplash

Історія Карен Прайс, яка отримала прізвисько «Маленька міс Ніхто», є однією з найтрагічніших і найбільш значущих у криміналістиці Великої Британії. Дівчині було лише 15 років, коли вона зникла у 1981 році. Її тіло, загорнуте у килим, випадково знайшли будівельники у центрі Кардіффа лише через вісім років — 7 грудня 1989 року.

Проце пише ВВС.

Жодного розшуку не було оголошено: той факт, що 15-річна дівчина, яка перебувала під опікою держави, зникла і її ніхто не шукав, став одним із найсумніших аспектів цієї справи. Кримінальний репортер Том Бедфорд, який висвітлював розслідування, назвав це неймовірним:

«Ніхто цього не помітив, ніхто не подбав. Вона не була внесена до списку зниклих безвісти».

Розслідування, що стало проривом у криміналістиці

Останки Карен, знайдені у неглибокій могилі біля підвального помешкання на набережній Фіцхемон, настільки розклалися, що встановити причину смерті було неможливо. Тіло було зв’язане електричним дротом, а на голові був поліетиленовий пакет.

Оскільки камери спостереження тоді не існували, поліція була змушена покладатися на новітню судову експертизу, яка згодом стала проривною:

Судова ентомологія: личинки, знайдені в килимі, стали ключем до визначення часу смерті. Це підтвердило, що вбивство сталося між липнем 1981 та березнем 1982 року, поки тіло ще не було закопано. Реконструкція обличчя: вперше у криміналістиці відомий художник Річард Нів створив реконструкцію обличчя жертви за її черепом. Зображення було показано у телепрограмі Crimewatch і виявилося настільки точним, що дві соціальні працівниці упізнали Карен. Експертиза ДНК: інша новаторська на той час технологія — вилучення ДНК з людських кісток — остаточно підтвердила особу Карен, зіставивши її з ДНК батьків.

Відновлення подій і вирок

Завдяки публічному розголосу та програмі Crimewatch у поліцію прийшов Ідріс Алі, який зізнався у причетності. Він розповів, що разом із Аланом Чарлтоном займався сутенерством неповнолітніх дівчат, які тікали з дитячих будинків. Карен була вбита Чарлтоном у підвалі, де він проживав (усього за кілька футів від місця знахідки). За словами Алі, Карен заступилася за молодшу дівчину, після чого «психопат» Чарлтон напав на неї, а Алі «дуже недовго» тримав жертву.

Тіло Карен зберігали у шафі чотири дні (за цей час мухи відклали яйця), перш ніж Алі допоміг Чарлтону поховати його у саду. У 1991 році обох чоловіків засудили до довічного ув’язнення. Хоча згодом вирок Алі скасували, замінивши його на ненавмисне вбивство. Він стверджував, що погодився на угоду лише заради виходу, Чарлтон, який заперечував провину, був умовно звільнений у 2017 році після 26 років ув’язнення.

Справа Карен Прайс, якій у вересні цього року мало б виповнитися 60 років, залишає відкритим питання про відповідальність держави за її зникнення. Проте її трагічна пам’ять живе завдяки значному внеску, який це розслідування зробило у розвиток сучасної судової науки.

