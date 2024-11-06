Будуть готові за 1 хвилину: кулінарка поділилася секретом, як дуже швидко зварити макарони

Макарони — одна з найпопулярніших страв серед українців. Вони досить легко і швидко варяться, а ще підходять практично до будь-яких м'ясних чи рибних продуктів.

Досвідчені кухарі стверджують, що макарони взагалі можна зварити за 1 хвилину, якщо знати один простий секрет. Про цікавий метод розповіла у своїму TikTok-каналі користувачка під ніком @purewow.

До того ж, такий альтернативний спосіб приготування макарон ще й допомагає заощадити на оплаті комунальних послуг.

Спочатку жінка наливає в миску холодну воду і кидає туди макаронні вироби, які збирається готувати. Потім вона залишає їх замочуватися приблизно на 1 годину, займаючись в цей час своїми справами.

Після закінчення цієї години, жінка кип'ятить достатню кількість води в каструлі, кидає туди замочені макарони і через 1 хвилину дістає вже готову страву.

Користувачка TikTok каже, що такий спосіб не лише допомагає швидше приготувати обід або вечерю, але ще й зменшує витрати на електроенергію, особливо, якщо ви будете готувати макарони досить часто.

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