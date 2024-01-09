Будуть квітнути без перерви: секретний відвар для кімнатних рослин з того, що є під рукою

Майже в кожному будинку на підвіконні стоять квіти. Хоча б один горщик. І так хочеться, щоб вони постійно радували око пишним квітінням.

Якщо правильно доглядати за кімнатними рослинами, то в вашій оселі завжди будуть яскраві фарби та неймовірний аромат. І підживлення є важливою частиною догляду.

Якщо квітам не вистачає харчування, вони припиняють рости, чахнуть прямо на очах і не випускають бутонів. Звичайно, добрива можна купити у магазині, але ви навіть і не здогадуєтесь, що у вас під руками завжди є ефективні підживлення, які нічим не гірші. А інколи навіть кращі.

Наприклад, ви можете приготувати корисне домашнє добриво з відвару після буряка. Виявляється, буряк — одне з найкращих добрив практично для всіх квітів.

Після поливання відваром з буряка навіть кволі рослини вмить оживуть та зовсім скоро випустять бутони. Тому підживлювати буряковою водою квіти завжди корисно.

У відварі з буряка міститься чимало корисних речовин, які потрібні кімнатним рослинам для розвитку та квітіння. А приготувати його дуже просто.

Коли варите буря, не зливайте воду, яка залишилася після цього. А дайте їх остигнути, а потім змішайте з відстояною водою у пропорції 1:1 і поливайте квіти раз на сім днів. Цікаво, що так само підійде для підживлення рослин будь-який овочевий відвар, який залишиться після приготування страв.

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