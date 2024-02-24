Квітнутимуть на заздрість сусідам: чим досвідчені квітникарі підживлюють нарциси навесні

Нарциси — надзвичайно красиві весняні квіти, які здатні прикрасити своїм квітінням будь-яку клумбу. Та, щоб вони квітнули на заздрість сусідам, потрібно знати, чим їх підживити навесні.

Підживлювати нарциси важливо після того, як у рослини появляться перші пагони. Саме в цей період вона потребує додаткових поживних речовин, щоб сформувати бутони.

Що люблять нарциси: підживлення

Існує кілька видів добрив, які найкраще підходять для підживлення нарцисів саме навесні.

Насамперед, це рідкі або водорозчинні добрива. Вони є найпростішим та найшвидшим способом надати нарцисам потрібних корисних речовин. Їх можна купити в магазині чи приготувати самостійно. Для нарцисів найкраще підходять аміачна селітра, сечовина тощо.

Також нарциси навесні підживлюють азотом. Для цього готують водний розчин у співвідношенні 10-15 г речовини на 1 літр води. А потім поливають рослини ранньою весною, до того як з'являться перші паростки.

Ще одним чудовим варіантом є перегній або компост. Це органічні добрива, які допомагають збагатити ґрунт корисними мікроорганізмами, покращити його структуру. Можна додати перегній чи компост на грядку перед тим, як висаджувати нарциси восени, або просто поверхнево розсипати на грядку навесні.

Однак, варто звернути увагу, що свіжий гній для цього не підходить. Він може залучити шкідників та пошкодити цибулини.

Можна використовувати для підживлення нарцисів навесні і деревний попіл. В цьому натуральному добриві міститься фосфор, калій, магній і інші мікроелементи, які необхідні рослині. Попіл можете змішати з компостом чи перегноєм, а потім розсипати на поверхню землі навколо нарцисів. На 1 кв метр потрібно приблизно 100-150 г попелу.

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