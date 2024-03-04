Будуть квітнути в перший же рік після висаджування: основна таємниця вирощування тюльпанів

Часто квітникарі висаджують цибулини тюльпанів навесні. Як насолодитися їхнім квітінням в перший же рік?

Щоб тюльпани розпустили бутони вже в перший рік після висаджування, необхідно знати, як правильно підготувати саджанці. Агрономи рекомендують використовувати для цього трьохетапну підготовку.

Спочатку візьміть посадковий матеріал і покладіть його у холодильник, залишивши на 10-11 годин. При цьому важливо пам'ятати, що заморожувати цибулини категорично заборонено.

Після того, як дістали цибулини тюльпанів з холодильника, їх потрібно ретельно промити у слабкому розчині марганцівки. І лише тепер можна укорінювати, помістивши матеріал в ґрунт.

Якщо ви вирішили висадити тюльпани саме навесні, не варто чекати на квітень місяць. Крайній термін — кінець березня. Однак, якщо у вашому регіоні в цей період ще часто бувають заморозки, краще підстрахуватися і посадити цибулини у горщики до стабільного потепління, а вже потім пересадити у підготовлені зарання лунки разом із грудкою землі з горщика.

Варто зазначити, що тюльпани висаджують в ґрунт тоді, коли температура землі підніметься до 9-10 градусів тепла. Обирайте затишне, захищене від вітру місце, яке також добре освітлюється сонцем.

Будьте готовими до того, що весняні тюльпани не будуть квітнути так само пишно, як ті, що були висаджені восени. Тому потрібно підібрати правильний сорт. А для підживлення обирайте калійні, азотні і фосфорні добрива.

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