Будуть в 10 разів смачнішими: додайте секретний інгредієнт в пельмені і рідні "ахнуть" від задоволення

Домашні пельмені будуть ідеальними і дуже смачними, якщо знати одну хитрість.

Пельмені — смачна страва, яка полюбилася багатьом українцям. Дуже багато господинь, які готують пельмені вдома, скаржаться, що вони розварюються під час варіння. Щоб уникнути цієї неприємної проблеми, потрібно знати один секретний інгредієнт.

Візьміть невелику глибоку ємність і вибийте всередину один сирий яєчний жовток. Краї тіста для пельменів змащуйте жовтком, який буде грати роль засобу для склеювання. Після цього навіть у окропі страва не буде розварюватися, пельмені зберігатимуть апетитну форму та зовнішній вигляд.

А ось щоб зробити звичні пельмені набагато смачнішими і соковитішими, спробуйте таку хитрість. Під час приготування фаршу додайте до нього один секретний інгредієнт, який відразу покращить смакові якості пельменів.

Мова йде про звичайну картоплю. Саме завдяки цьому овочу страва вийде надзвичайно смачною і соковитою.

Просто пропустіть сиру бульбу через м'ясорубку і змішайте з м'ясним компонентом. Зверніть увагу, що на 250 г фаршу потрібно взяти 200 г картоплі. А для ще більшого аромату не забудьте додати зубчик тертого часнику. При чому від цибулі відмовлятися не доведеться. Всі ці овочі чудово поєднуються між собою.

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