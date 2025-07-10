Будуть зраджувати в будь-якому разі: чоловіки цих знаків не вміють зберігати вірність

Які чоловіки постійно зраджують / © www.freepik.com/free-photo

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Деякі чоловіки мають вроджену схильність до пригод, і не завжди у межах одних стосунків. Розповідаємо, які чоловіки за знаком зодіаку не можуть втриматися від зради.

Близнята

Ці чоловіки — справжні майстри флірту. Вони легко входять у довіру, легко зачаровують і так само легко переключатися з однієї жінки на іншу. Їхня подвійна натура завжди шукає нових емоцій. За даними опитувань, представники цього знаку зраджують на 35% частіше за інших. Вірність для Близнят — не правило, а швидше виняток.

Стрілець

Свобода — це найвища цінність для чоловіка-Стрільця. Його тягне до нових експериментів і вражень, яких не вистачає в повсякденній домашній рутині. Психологи зазначають, що такі чоловіки часто пояснюють зради бажанням «випробувати себе» чи «не упустити шанс». Навіть у щасливих стосунках їм потрібно залишати досить простору, інакше вони шукатимуть його на стороні.

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Лев

Цьому чоловікові треба бути в центрі уваги завжди. Якщо партнерка не підтримує його і не висловлює свого захоплення щодня, він починає шукати визнання в іншої жінки. За словами експертів із стосунків, такі чоловіки часто зраджують не через брак любові, а через бажання постійного самоствердження.

Скорпіон

Скорпіон — це справжній вулкан пристрастей. Їхні емоції настільки глибокі, що досить часто керують ними. Вони можуть бути вірними, але варто з’явитися ситуації з «забороненим плодом» і Скорпіони нічого не можуть вдіяти з собою. Вони вміло приховують свої інтрижки, а зради часто виправдовують внутрішньою потребою до ризику та гострих переживань.