Будинок на колесах із джакузі продають за копійки: який вигляд має (фото, відео)

Чоловік розігрує будинок на колесах / © Скріншот

Реклама

Британський майстер Вел виставив на розіграш саморобний будинок на колесах, розрахований на п’ятьох осіб. Стати власником транспортного засобу можна, придбавши лотерейний квиток вартістю 1 фунт стерлінгів (близько 1,36 долара США).

Про незвичайний розіграш повідомляє видання Autoevolution.

Автор проєкту власник майстерні The Fat Pony Workshop збудував автобудинок під назвою «Val» за три місяці під час ковідного локдауну 2020 року. За допомогою лотереї чоловік розраховує зібрати 150 000 фунтів стерлінгів. Ці кошти він планує витратити на купівлю нерухомості та облаштування нового робочого простору.

Реклама

Дім на колесах створений на базі вантажівки Iveco Cargo. Його габарити становлять 6,4 метра завдовжки та 2,4 метра завширшки. Екстер’єр та інтер’єр виконані з дерева у стилі рустик, що візуально нагадує затишне альпійське шале.

Чоловік розігрує будинок на колесах / © скриншот

Всередині розташована вітальня з розкладним двоспальним ліжком та три додаткові односпальні місця. Кухня обладнана плитою, духовкою та холодильником, а також має висувний екран для проєктора. У санвузлі встановлено джакузі та душ-водоспад. Комфортну температуру забезпечують дров’яна груба та система теплої підлоги.

Чоловік розігрує будинок на колесах / © скриншот з відео

Автобудинок оснащений баком для води на 250 літрів та додатковим акумулятором ємністю 230 А·год. Також конструкція передбачає невелику розкладну терасу для відпочинку на відкритому повітрі. Наразі майстер продовжує пошук учасників лотереї, пропонуючи шанс отримати повністю укомплектований дім за ціною банки пива в супермаркеті.

Чоловік розігрує будинок на колесах / © скриншот

Нагадаємо, придбавши нове житло, люди зазвичай очікують знайти хіба що старі меблі чи пил, проте одному чоловікові довелося зіткнутися зі справжньою капсулою часу для виживання на випадок глобальної катастрофи.

Реклама

Новини партнерів