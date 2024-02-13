Бульби будуть більшими на 30%: не забудьте додати цей інгредієнт до лунки з картоплею

Багато городників мріють отримати великі бульби картоплі навіть за несприятливих погодніх умов. Виявляється, є один спосіб. Потрібно покласти до лунки певні добрива.

При цьому в кожну лунку потрібно додати всього лише одну чайну ложку добрива і навіть на ґрунтах, які зовсім не підходять для вирощування картоплі, бульби будуть більшими на 30%.

Йдеться відразу про два "чудодійних" інгредієнти. Що ж покласти до лунки під час висаджування картоплі для хорошого урожаю?

Перший засіб, який рекомендують використовувати досвідчені городники, це сульфат амонію. Він відповідає за те, щоб кущики картоплі формувати дійсно великі бульби.

Щоб добриво подіяло, потрібно додати до кожної лунки одну чайну ложку сульфату амонію. Дехто стверджує, що завдяки цьому інгредієнту бульби виростають на третину більшими, ніж зазвичай. Все тому, кажуть городники, що картоплі потрібен такий важливий мікроелемент, як сірка.

Що ще бажано використовувати? Можете взяти незгорілі дерев'яні залишки. Але їх багато також насипати не можна. На одну лунку вистачить однієї чайної ложки.

Цікавим засобом для підвищення урожайності є гірчична макуха. До кожної лунки городники радять всипати не більше однієї жменьки цього інгредієнту.

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