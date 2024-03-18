Були ловеласами: такі українські прізвища вказують, що ваші предки вели розгульний спосіб життя

На генеалогічному порталі "Рідні" можна дізнатися, які українські прізвища давали в давнину справжнім розпусникам.

Так, наприклад, родове прізвище Бабій досить поширене і сьогодні. Воно налічує 15403 носіїв, а за поширеністю займає 155 місце. Найчастіше його можна зустріти в Придністров'ї. Зокрема, справжнім осередком цього цікавого прізвища є Тальнівський район Черкаської області. Також таке родове ім'я можна знайти в Києві, Хмельницькому, Львові, Тернополі та Вінниці.

Ще одне українське прізвище, яке давали справжнім донжуанам, це Кохан. Офіційно сьогодні налічується 5102 його носіїв, а за поширеністю воно займає 694 місце. Найбільше представників цього родового імені на Закарпатті, зокрема, в Мукачівському районі. Також вони проживають в Києві, Харкові, Львові.

Досить популярне родове ім'я, яке в давнину наші пращури давали тим, хто вів розпусне життя, є Огир. Огирем предки називали самця коня, який вже досяг статевої зрілості. Сьогодні налічується 209 осіб, які носять таке цікаве прізвище, тому за поширенністю воно займає аж 23033 місце. Найчастіше його можна зустріти на Придністров'ї, зокрема, Козельщинському районі Полтавщини. Але також його можна зустріти в Кременчузі, Горішніх Плавнях, Хорішках.

Читайте також: