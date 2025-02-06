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Бульйон буде прозорим, ароматним і смачним: ось у чому секрет приготування

Бульйон буде прозорим, ароматним і смачним: ось у чому секрет приготування

Як приготувати золотавий і прозорий бульйон / Фото: Фото з відкритих джерел

Що треба зробити, щоб бульйон набув характерного золотавого кольору: поради професіоналів.

Досвідчені господині мають свої секрети приготування смачного насиченого бульйону. Однак не всім вдається приготувати прозорий золотавий бульйон з неймовірним ароматом. Професійні кухарі розкрили свої секрети приготування ідеального бульйону з насиченим смаком та ароматом.  Розповідаємо, як приготувати прозорий бульйон і домогтися характерного золотавого кольору страви.

Що робити, щоб бульйон вийшов прозорим і золотавим: секрети професіоналів

  • Вибір якісних продуктів. Найкраще для приготування бульйону використовувати домашню курку. Таке м’ясо матиме більше поживних речовин, які віддасть страві під час варіння. Перед приготуванням курку треба замочити на 30 хвилин у холодній  воді. Це допоможе прибрати зайві домішки.
  • Обсмажування овочів. Щоб страва набула характерного золотавого кольору та неймовірно насиченого аромату, цибулю та моркву перед додаванням у бульйон краще обсмажити. Овочі треба розрізати на кілька частин та обсмажити на сухій сковороді. Це надасть бульйону глибини та багатства смаку.
  • Процес приготування. Покладіть куряче м’ясо та овочі в каструлю, залийте холодною водою, поставте на середній вогонь й доведіть до кипіння. Обов’язково знімайте піну, яка утворюється на поверхні, тоді бульйон буде прозорим. І ще дуже важливо: після закипання вогонь треба зменшити, інакше рідина стане каламутною. Не слід накривати каструлю кришкою. 
  • Зберігання бульйону. Щоб страва залишалася свіжою та смачною якомога довше, перед тим, як прибрати бульйон у холодильник, відокремте м’ясо від кісток. Це подовжить термін зберігання продукту на декілька днів.

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