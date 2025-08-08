- Дата публікації
Бульйон буде прозорим, як джерельна вода: просто додайте цей овоч після закипання
Кожна госопдиня намагається зварити ідеальний прозорий бульйон. Однак дуже часто навіть найякісніше м’ясо, чиста вода і вчасно знята пінка не гарантують потрібного результату. І справа ось у чому.
Виявляється, є один простий, але дієвий секрет, який допоможе зварити прозорий бульйон без каламуті. Треба лише додати цибулину в лушпинні. Про це пише ресурс «Добрі Новини»
Чому саме цибуля в лушпинні робить бульйон прозорим
Під час варіння м’яса, особливо на кістках, у воду потрапляють білки, які й надають бульйону мутності. Зняття пінки лише частково вирішує проблему. А от ціла цибулина з лушпинням працює як природний фільтр, овоч вбирає зайві домішки, надає легкого присмаку й аромату та красивого бурштинового кольору.
Як і коли правильно класти цибулю в бульйон
Не треба чистити цибулю, ретельно помийте і кидайте з лушпинням, бо саме воно має ефект очищення бульйону.
Додавати цибулю необхідно після першого закипання, коли зняли піну.
Варіть до кінця, цибулина легко виймається і не розвалюється.
Що ще зробити, щоб бульйон вийшов прозорим
Варіть на малому вогні 2-3 години, це робить бульйон прозорим і насиченим.
Не доливайте воду в процесі варіння, краще одразу налити потрібну кількість.
Соліть лише наприкінці приготування, тоді бульйон буде ніжнішим.
Не забувайте овочі: морква, селера, лавровий лист і перець горошком — це класичний набір для насиченого смаку й аромату.