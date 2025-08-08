Бульйон буде прозорим, як джерельна вода: просто додайте цей овоч після закипання

Як зварити прозорий бульйон / © Фото з відкритих джерел

Виявляється, є один простий, але дієвий секрет, який допоможе зварити прозорий бульйон без каламуті. Треба лише додати цибулину в лушпинні. Про це пише ресурс «Добрі Новини»

Чому саме цибуля в лушпинні робить бульйон прозорим

Під час варіння м’яса, особливо на кістках, у воду потрапляють білки, які й надають бульйону мутності. Зняття пінки лише частково вирішує проблему. А от ціла цибулина з лушпинням працює як природний фільтр, овоч вбирає зайві домішки, надає легкого присмаку й аромату та красивого бурштинового кольору.

Як і коли правильно класти цибулю в бульйон

Не треба чистити цибулю, ретельно помийте і кидайте з лушпинням, бо саме воно має ефект очищення бульйону. Додавати цибулю необхідно після першого закипання, коли зняли піну. Варіть до кінця, цибулина легко виймається і не розвалюється.

Що ще зробити, щоб бульйон вийшов прозорим

Варіть на малому вогні 2-3 години, це робить бульйон прозорим і насиченим. Не доливайте воду в процесі варіння, краще одразу налити потрібну кількість. Соліть лише наприкінці приготування, тоді бульйон буде ніжнішим. Не забувайте овочі: морква, селера, лавровий лист і перець горошком — це класичний набір для насиченого смаку й аромату.