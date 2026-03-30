Буряк зійде за лічені дні: що варто зробити перед висіванням

Завдяки цій хитрості буряк росте швидше, і зібрати його можна раніше, ніж зазвичай.

Буряк / © Associated Press

Червоний буряк — це популярний овоч, з якого господині готують смачні страви, зокрема, національний український борщ. Якщо ви хочете його приготувати, але не розглядаєте покупку в магазині, ви можете з легкістю прискорити збір врожаю.

Щоб швидше зібрати буряк на городі, вам варто посіяти звичайне сухе насіння, але перед цим його необхідно підготувати. Щоб не припуститися помилки, замочіть насіння на дві доби, щоб підготувати його до посіву у відкритий ґрунт.

Просто занурте насіння червоного буряка в теплу воду, температура якої становить 25-30 градусів. Але обов’язково двічі на день змінюйте воду, а щоб вам було зручніше, помістіть насіння в марлеву серветку. У приміщенні, де ви тримаєте насіння, повинно бути понад 20 градусів тепла.

Перш, ніж сіяти насіння буряка на городі, обов’язково полийте його теплою водою. Так ви можете створити комфортні умови і прискорити процес сходів буряка, які з’являться вже за сім днів.

Раніше повідомлялося, як виростити смачний буряк.

