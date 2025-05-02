Бур’янів і моху на подвір’ї більше не буде: чим знищити траву між тротуарною плиткою

Вдбілювальний засіб. Можна брати найдешевший відбілювач, він на відмінно впорається з мохом та бур’янами. Варто знати, що засіб треба правильно розводити, інакше на бруківці можуть залишитися плями. Візьміть 5 столових ложок відбілювача й розведіть у 4 літрах води, добре розмішайте й насипте у пляшку з пульверизатором. Готовою рідиною треба обприскати всі рослини, які ви хочете знищити, й залишити на 10 хвилин. Довше тримати не слід, бо плями від рідини можуть потрапити на тротуарну плитку. Бруківку необхідно вимити чистою теплою водою і ще трохи зачекати, доки оброблені бур’яни стануть жовтими, а потім видалити їх.