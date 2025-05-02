- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 281
- Час на прочитання
- 1 хв
Бур’янів і моху на подвір’ї більше не буде: чим знищити траву між тротуарною плиткою
Ці прості та ефективні методи допоможуть позбутися надокучливої проблеми за декілька хвилин.
Розповідаємо, як знищити мох та бур’яни між тротуарною плиткою та бруківкою за допомогою підручних засобів, які неодмінно є у вашому домі.
Як за 10 хвилин знищити бур’яни й мох між тротуарною плиткою та бруківкою: корисні поради
Вдбілювальний засіб. Можна брати найдешевший відбілювач, він на відмінно впорається з мохом та бур’янами. Варто знати, що засіб треба правильно розводити, інакше на бруківці можуть залишитися плями. Візьміть 5 столових ложок відбілювача й розведіть у 4 літрах води, добре розмішайте й насипте у пляшку з пульверизатором. Готовою рідиною треба обприскати всі рослини, які ви хочете знищити, й залишити на 10 хвилин. Довше тримати не слід, бо плями від рідини можуть потрапити на тротуарну плитку. Бруківку необхідно вимити чистою теплою водою і ще трохи зачекати, доки оброблені бур’яни стануть жовтими, а потім видалити їх.
Харчова сода та окріп. Це ще один простий спосіб, який допоможе позбутися трави чи моху між тротуарною плиткою. Все, що для цього треба зробити, це посипати бур’яни содою й обдати їх окропом. Таким чином можна знищити коріння бур’янів і вони більше не ростимуть. Процедуру варто повторювати раз на місяць, щоб трава чи мох не росли знову.