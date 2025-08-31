Бур’яни і клопи захоплюють Україну: що кажуть екологи про зміни клімату

Амброзія

Реклама

Глобальне потепління вже відчутно позначається на погоді та світу природи в Україні. Деякі види зникають, а інші — навпаки з’являються.

Про це розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в інтерв’ю РБК-Україна.

Вона зазначила, що на півдні та сході країни частішають тривалі посухи, які шкодять сільському господарству, а захід дедалі частіше потерпає від паводків і повеней через сильні зливи.

Реклама

«В Україні зміни клімату проявляються у більш інтенсивних літніх посухах, особливо на півдні та сході країни, що негативно впливає на сільське господарство. Західні регіони дедалі частіше потерпають від паводків і повеней через рясні зливи. Зростає й частота та інтенсивність екстремальних погодних явищ: хвиль спеки, сильних буревіїв та лісових пожеж, які раніше не мали такої сили та регулярності. Наприклад, у останні роки у Черкаській, Київській та Одеській областях фіксують рекордно спекотні літо та черги посух», — заявила експертка.

Кліматичні зміни впливають і на живий світ. Весна настає раніше, вегетаційний сезон подовжується, через що змінюються міграційні маршрути птахів, ритми розмноження тварин і поширюються нові шкідники.

«Весна настає раніше, вегетаційний сезон подовжується, що змінює міграційні маршрути птахів, цикли розмноження тварин і поширення шкідників. В Україні це проявляється появою нових видів комах-шкідників, таких як клопи, і агресивних бур’янів, таких як амброзія, що раніше не зустрічалися у певних регіонах», — додала Тимочко.

Нагадаємо, щоб отримати багатий урожай озимої цибулі, уникайте цих ділянок і дотримуйтеся правил сівозміни, тоді культура добре перезимує і порадує великими міцними головками.