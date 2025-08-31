ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Бур’яни і клопи захоплюють Україну: що кажуть екологи про зміни клімату

Через кліматичні зміни в Україні з’являються агресивні бур’яни та нові шкідники.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Амброзія

Амброзія

Глобальне потепління вже відчутно позначається на погоді та світу природи в Україні. Деякі види зникають, а інші — навпаки з’являються.

Про це розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в інтерв’ю РБК-Україна.

Вона зазначила, що на півдні та сході країни частішають тривалі посухи, які шкодять сільському господарству, а захід дедалі частіше потерпає від паводків і повеней через сильні зливи.

«В Україні зміни клімату проявляються у більш інтенсивних літніх посухах, особливо на півдні та сході країни, що негативно впливає на сільське господарство. Західні регіони дедалі частіше потерпають від паводків і повеней через рясні зливи. Зростає й частота та інтенсивність екстремальних погодних явищ: хвиль спеки, сильних буревіїв та лісових пожеж, які раніше не мали такої сили та регулярності. Наприклад, у останні роки у Черкаській, Київській та Одеській областях фіксують рекордно спекотні літо та черги посух», — заявила експертка.

Кліматичні зміни впливають і на живий світ. Весна настає раніше, вегетаційний сезон подовжується, через що змінюються міграційні маршрути птахів, ритми розмноження тварин і поширюються нові шкідники.

«Весна настає раніше, вегетаційний сезон подовжується, що змінює міграційні маршрути птахів, цикли розмноження тварин і поширення шкідників. В Україні це проявляється появою нових видів комах-шкідників, таких як клопи, і агресивних бур’янів, таких як амброзія, що раніше не зустрічалися у певних регіонах», — додала Тимочко.

Нагадаємо, щоб отримати багатий урожай озимої цибулі, уникайте цих ділянок і дотримуйтеся правил сівозміни, тоді культура добре перезимує і порадує великими міцними головками.

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie