Бути в тренді: ось які три речі повинні бути в гардеробі восени 2023 року

Який одяг зараз в моді і які три речі додати до свого гардеробу, щоб виглядати стильно цієї осені?

Широкі джинси

Це вічна класика, яка залишається актуальною і в осінньому сезоні 2023 року. В різні десятиліття вони були на вершині популярності, адже підходять для різних типів фігур та будь-якого віку. Саме тому широкі джинси можна назвати найпрактичнішим вибором на осінь.

Широкі джинси відрізняються свободою руху та комфортом, їх легко поєднувати з верхнім одягом і взуттям. Вони будуть гарно виглядати у поєднанні з простою футболкою та зручними кедами або з елегантною блузою та туфлями на підборах. Тому ви зможете створювати з ними такі різні, але завжди неповторні образи.

Чоботи-панчохи

Що зараз модно носити? / Фото: Pexels

Вони є унікальним поєднанням звичайних чобіт та панчох, які додатково утеплюють ноги. Завдяки високій посадці вони також забезпечують підтримку і підвищенний комфорт для стопи, а у холодну пору року це особливо актуально. Вони підходять як для щоденного носіння, адже прекрасно поєднуються з різними стилями одягу.

Також чоботи-панчохи підійдуть і для прогулянки з друзями, ділової зустрічі, романтичного побачення. Це робить їх ідеальним вибором для жінок, які завжди хочуть виглядати стильно.

Сорочки з анімалістичним принтом

Анімалістичні принти стали справжнім хітом сезону. Але не поспішайте діставати з шафи сорочки з "леопардом", адже восени 2023 року в моді буде більш стриманий принт "зебра". Він допомагає ускладнити образ, додати йому таємничості і елегантності, але при цьому не перевантажує вбрання.

Речі з анімалістичним принтом "зебра" можна поєднувати з різними стилями для створення як офісних, так і міських образів. Зі строгими речами він допоможе додати "родзинки" образу, а з більш розслабленими повсякденними створити нотку грайливості і розкоші.

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