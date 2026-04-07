Бузкові великодні яйця — чим пофарбувати крашанки

Фіолетові яйця. / © фото: Юлія Желонкіна

Ніжно-бузкові крашанки можна отримати, пофарбувавши їх за допомогою синього чаю анчан. Це — квітки горця клитонія. Напій має насичено синій колір, а якщо додати лимон, змінюється на фіолетовий. Придбати чай можна у сушеному вигляді у спеціалізованих магазинах.

Для фарбування яєць знадобляться:

10 квіток чаю анчан

2 ст. л. оцту

лимонний сік

Процес фарбування

Для фарбування бажано обрати білі яйця. Відваріть їх перед фарбуванням. Залийте квіти анчану гарячою водою. Залиште на кілька хвилин, аби заварилися. Додайте оцет. Занурте у настій яйця. Якщо хочете, щоб крашанки були ніжно-блакитного кольору, тримайте яйця дві-три години. Щоб отримати бузковий відтінок, додайте до настою кілька крапель лимонного соку. Коли шкаралупа змінить колір, дістаньте яйця.

