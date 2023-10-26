Більш ніколи не викидаю помідорне бадилля: використовую його для родючості ґрунту

Чому помідорне бадилля не потрібно викидати

Чи знаєте ви, що помідорне бадилля може бути корисним для ґрунту завдяки вмісту різних поживних речовин?

По-перше, помідорне бадилля - це органічна речовина, яка покращує родючість ґрунту. Органічні сполуки, які містяться в бадиллі стають джерелом життя для корисних мікроорганізмів у ґрунті, які, своєю чергою розкладають бадилля, перетворюючи його в поживну речовину для рослин.

Серед поживних речовин, які містяться в бадиллі і які є важливими для росту та розвитку рослин можна виділити азот, фосфор та калій. Ці поживні речовини є ключовими для рослинного росту і врожайності. Азот сприяє формуванню білка у рослинах і грає важливу роль у фотосинтезі. Фосфор підтримує розвиток коренів та цвітіння, а калій зміцнює стійкість рослин до стресів і шкідників.

Помідорне бадилля має ще одну корисну властивість -- воно допомагає покращити структуру ґрунту. В результаті додавання бадилля ґрунт стає пухкішим, що полегшує ріст коренів рослин і покращує доступ до води та поживних речовин. Це особливо важливо за важких, глинистих ґрунтів, у яких звичайно погана водо- та повітропроникність. Використання помідорного бадилля може допомогти розслабити структуру ґрунту та полегшити проникнення води та повітря.

Використання помідорного бадилля на городі може допомогти запобігти ерозії ґрунту. Завдяки внесенню бадилля у верхній шар ґрунту, утворюється бар'єр який запобігає виносу ґрунту під час дощів або сильних вітрів. Це особливо важливо перед зимуванням, коли ризик ерозії найвищий.

Щоб бадилля принесло якнайбільше користі, важливо правильно підготувати його для використання.

Підготовка помідорного бадилля перед розкиданням на ґрунті

Залишати та використовувати бадилля на грядках можна лише у тому разі, якщо кущі та листя томатів здорові. За осінь і зиму усе це перегниє, а навесні перекопавши землю, можна наситити її непоганим добривом.

Спершу його слід нарізати на менші шматочки. Така підготовка прискорить процеси розкладання бадилля в ґрунті. Ретельно впровадьте розрізане бадилля в ґрунт, розташовуючи його поруч з рослинами або на грядках.

Це можна зробити восени під час підготовки ґрунту до зимування або навесні перед садінням нових рослин. Таке використання бадилля допоможе збагатити ґрунт поживними речовинами та покращити його родючість. Це один із найкращих варіантів добрива для вашої ділянки перед сильними морозами, тому слід використати цю можливість, поки не стало занадто пізно для цього.

Додавання бадилля помідорів до компосту

Подрібніть бадилля зі здорових кущів, покладіть його у компост, присипте землею. Якщо бадилля покласти в компост, не подрібнюючи, процес компостування затягнеться надовго. Полийте майбутнє добриво слабким розчином мідного купоросу, щоб знищити хвороби, особливо фітофтору, якою можуть бути заражені кущі.

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